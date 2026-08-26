Si torna a scuola a Bellinzona, ed ecco il nuovo centro extrascolastico

Dal punto di vista numerico, la popolazione scolastica cittadina si mantiene sostanzialmente stabile. Saranno circa 2'100 le bambine e i bambini della Scuola elementare, distribuiti complessivamente in 113 classi, mentre saranno circa 1'100 le bambine e i bambini della Scuola dell’infanzia, suddivisi in 55 sezioni.

L’anno scolastico che si appresta a iniziare sarà inoltre caratterizzato da una ulteriore valorizzazione delle attività di prevenzione e promozione del benessere, grazie al rafforzamento della collaborazione con la Fondazione ASPI (Aiuto, Sostegno e Protezione dell’Infanzia). Nel corso del secondo ciclo della Scuola elementare, alle allieve e agli allievi di quarta e quinta classe saranno proposti complessivamente tre percorsi educativi finalizzati a consolidare le competenze personali, sociali e relazionali e, al contempo, a promuovere una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi e alle opportunità legati all’utilizzo delle tecnologie e dei media.