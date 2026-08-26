Si torna a scuola a Bellinzona, ed ecco il nuovo centro extrascolastico
Si è chiusa alle Scuole Nord la prima tappa delle opere di ristrutturazione del Blocco A.
Si è chiusa alle Scuole Nord la prima tappa delle opere di ristrutturazione del Blocco A.
BELLINZONA - È tempo di tornare sui banchi. È stato presentato in conferenza stampa oggi, mercoledì 26 agosto, il nuovo anno delle Scuole comunali di Bellinzona. Lunedì prossimo, infatti, circa 3'200 tra allieve e allievi della città torneranno sui banchi dopo le vacanze estive.
Cinque zone
A seguito del processo di riorganizzazione avviato nell’autunno 2025, l’anno scolastico 2026-27 si aprirà all’insegna di una rinnovata conformazione dell’Istituto, ora articolato in cinque zone denominate Fiume, Fortezza, Cedri, Piazza Grande e Piano.
Dal punto di vista numerico, la popolazione scolastica cittadina si mantiene sostanzialmente stabile. Saranno circa 2'100 le bambine e i bambini della Scuola elementare, distribuiti complessivamente in 113 classi, mentre saranno circa 1'100 le bambine e i bambini della Scuola dell’infanzia, suddivisi in 55 sezioni.
L’anno scolastico che si appresta a iniziare sarà inoltre caratterizzato da una ulteriore valorizzazione delle attività di prevenzione e promozione del benessere, grazie al rafforzamento della collaborazione con la Fondazione ASPI (Aiuto, Sostegno e Protezione dell’Infanzia). Nel corso del secondo ciclo della Scuola elementare, alle allieve e agli allievi di quarta e quinta classe saranno proposti complessivamente tre percorsi educativi finalizzati a consolidare le competenze personali, sociali e relazionali e, al contempo, a promuovere una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi e alle opportunità legati all’utilizzo delle tecnologie e dei media.
Ecco il nuovo Centro extrascolastico
L'odierno incontro con i media si è tenuto alle Scuole Nord in Viale Guisan 7 a Bellinzona. Una scelta non casuale perché proprio in questa sede nelle scorse settimane si è conclusa la prima importante tappa delle opere di ristrutturazione totale del Blocco A e dell’ex appartamento del custode (che accoglierà la nuova Direzione di zona dell’Istituto).
Il cantiere, fondamentale nell’ambito della pianificazione scolastica comunale, è stato avviato nel giugno del 2024 sotto la conduzione del Settore opere pubbliche della Città. L’intervento, con risanamento energetico integrale secondo lo standard Minergie, assicurerà al complesso ulteriori 50 anni di vita, garantendo gli spazi necessari per rispondere alle esigenze di una moderna Scuola elementare, seppur inserita in una struttura di inizio Novecento. Tra le altre cose il complesso è stato adeguato alle norme antincendio; sono pure stati realizzati i nuovi impianti di climatizzazione e di ventilazione.
In attesa di completare anche il Blocco B, il Blocco A offre aule per 10 sezioni di Scuola elementare, per un totale di circa 200 allievi; il nuovo e atteso Centro extrascolastico per 70 utenti (con refettorio, spazi polivalenti e spazio amministrativo); un’Aula magna da 140 posti a sedere dotata di nuovi servizi igienici ubicati nella palestra; aule speciali (tre aule di sostegno pedagogico, arti plastiche, religione, aula polivalente, cucina); e spazi per le attività di competenza del Cantone (logopedia, psicomotricità e aula di classe ad effettivo ridotto).