Le preoccupazioni del Ticino, discusse con la Deputazione ticinese a Berna
Si è tenuto oggi il tradizionale incontro fra l'Esecutivo cantonale e i rappresentanti ticinesi alle Camere, in vista della sessione autunnale che partirà il 14 settembre prossimo.
BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha incontrato oggi la Deputazione ticinese alle Camere federali per il tradizionale appuntamento in vista della sessione autunnale del Parlamento, in programma dal 14 settembre al 2 ottobre.
Al centro del confronto, il crescente trasferimento di oneri dalla Confederazione ai Cantoni e il relativo impatto finanziario. Sul fronte dell'asilo si è discusso della proroga dello statuto S e della proposta in consultazione sull'aiuto sociale per chi vive in Svizzera da cinque anni, che avrebbe conseguenze finanziarie rilevanti per i Cantoni.
Preoccupazione è stata espressa anche riguardo al finanziamento della tredicesima AVS: il Governo si oppone all'ipotesi, al vaglio del Consiglio degli Stati, di destinarvi integralmente le entrate fiscali supplementari di Cantoni e Comuni, rinunciando ad altre fonti di copertura.
Su infrastrutture e territorio, si è discusso della consultazione in chiusura sul progetto "Trasporti '45" e delle richieste del Cantone, oltre al messaggio - ancora atteso in Parlamento - per sostenere le regioni colpite dall'alluvione del giugno 2024.
Riguardo ai rapporti con l'Italia, l'attenzione si è concentrata sulla sospensione cautelativa dei ristorni e sul dialogo in corso con Confederazione e Regione Lombardia, oltre alla scadenza di fine anno delle concessioni di navigazione sui laghi di Lugano e Maggiore.
Affrontati anche il tema del plurilinguismo, con la revisione della Legge sulle lingue riguardo all'insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole elementari, e gli effetti della siccità estiva, dalla regolazione del lago Maggiore alla protezione dei lavoratori in caso di canicola, per cui si valuta una base legale federale.
A margine dell'incontro, la Deputazione - presieduta dal consigliere nazionale Bruno Storni - ha tenuto la propria seduta ordinaria, ricevendo la direzione di Ticino Turismo per un aggiornamento sulle sfide del settore e una delegazione della Società Ticinese degli Ufficiali sui temi di politica di sicurezza e difesa. Nel pomeriggio sono previsti i festeggiamenti per il presidente della Deputazione, a Gordola.
Durante la sessione autunnale la Deputazione incontrerà inoltre il consigliere federale Ignazio Cassis e, per la prima volta, il nuovo direttore generale della Posta, Pascal Grieder.