LOCARNO
Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
Alla guida un'anziana signora che ha perso il controllo del mezzo
Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
lettore tio.ch
Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
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Alla guida un'anziana signora che ha perso il controllo del mezzo
Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
Alla guida un'anziana signora che ha perso il controllo del mezzo
LOCARNO - Auto fuori strada questa mattina a Locarno, sulla via del lungolago.
Al volante una signora anziana che ha perso il controllo del mezzo. Fortunatamente non si registrano feriti, solo qualche disagio al traffico. Sul posto, la polizia.
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