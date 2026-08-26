SVIZZERA
Manor licenzia 38 collaboratori presso la sede centrale di Basilea
Verranno sostenute «con un piano sociale e un supporto individuale», conferma l'aienda.
Depositphotos (Marlon_Trottmann)
Fonte Sda
Manor licenzia 38 collaboratori presso la sede centrale di Basilea
Verranno sostenute «con un piano sociale e un supporto individuale», conferma l'aienda.
BASILEA - La catena di grandi magazzini Manor licenzia 38 impiegati d'ufficio presso la sua sede centrale di Basilea. Una portavoce dell'azienda ha confermato mercoledì le relative informazioni all'agenzia di stampa Keystone-SDA.
L'azienda sostiene che aiuterà le persone colpite «in modo socialmente responsabile con un piano sociale e un supporto individuale», ha scritto la portavoce.
Manor sta orientando la sede centrale «in modo sostenibile, economico ed efficiente».
A tal fine, il gruppo di grandi magazzini intende «rafforzare» le responsabilità e «semplificare alcune strutture selezionate», si legge ancora.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA