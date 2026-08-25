È morta Dolly Parton

Nel 2025 Parton aveva avuto un anno difficile: in marzo era morto, a 82 anni, Carl Dean, l'uomo che per sei decenni era stato il compagno della sua vita. Carl, che aveva una ditta che asfaltava strade, aveva sempre evitato i riflettori ed era stato l'involontaria ispirazione per Jolene, il brano che fatto di Dolly una superstar della musica.