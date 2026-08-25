È morta Dolly Parton
La leggenda del country, interprete di “Jolene”, aveva avuto problemi di salute e diversi interventi negli ultimi mesi.
La leggenda del country, interprete di “Jolene”, aveva avuto problemi di salute e diversi interventi negli ultimi mesi.
NEW YORK - È morta la cantante country Dolly Parton all'età di 80 anni. Lo riporta il New York Times.
La Parton, celebre per successi come "Nine To Five" e "Joleene", ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, ha annunciato in un video il nipote Bryan Seaver.
L'allarme per la salute della 79 enne cantante di Jolene era scattato nel settembre scorso quando era stata costretta a rinunciare a una serie di concerti al Cesar's Palace di Las Vegas a causa di una serie di interventi medici.
"I dottori mi dicono che devo sottopormi a un po' di interventi", aveva scritto Dolly su Instagram. E aveva poi scherzato, paragonandosi ad una automobile: aveva detto ai medici che voleva essere di nuovo in forma per il tagliando delle 100 mila miglia.
Le sei date erano state rinviate a settembre 2026. La star non aveva rivelato la natura degli interventi ma aveva messo in chiaro che "non si tratterà della solita visita dal chirurgo plastico".
Nel 2025 Parton aveva avuto un anno difficile: in marzo era morto, a 82 anni, Carl Dean, l'uomo che per sei decenni era stato il compagno della sua vita. Carl, che aveva una ditta che asfaltava strade, aveva sempre evitato i riflettori ed era stato l'involontaria ispirazione per Jolene, il brano che fatto di Dolly una superstar della musica.
Trump: «Bandiere a mezz'asta per Dolly Parton per una settimana»
«È con grande tristezza che annuncio la scomparsa di Dolly Parton, una delle più grandi cantanti country - e non solo - di tutti i tempi». Così Donald Trump su Truth dopo che la famiglia della leggenda del country ha dato la notizia della sua scomparsa.
«È una perdita enorme per milioni di persone. Non c'è mai stata, né mai ci sarà, un'altra come lei. In suo onore, dispongo che la bandiera americana venga abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana, a partire da stasera alle 18:00. Riposa in pace, Dolly! Il mondo ti vuole bene», ha aggiunto il tycoon.