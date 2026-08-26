Chronext alza bandiera bianca, è fallimento

Chronext è stata fondata nel 2013 e in passato gestiva 14 sedi in Europa e a Hong Kong. Attraverso un portale online, l'azienda vendeva in particolare orologi di lusso usati e nuovi, secondo il registro di commercio anche gioielli e "beni di lusso di ogni tipo".

Dopo una forte crescita negli anni iniziali e ricavi nell'ordine delle centinaia di milioni, Chronext ha registrato diversi contraccolpi negli ultimi anni. Nel 2022 l'azienda ha licenziato 40 dei suoi 150 collaboratori. In precedenza, l'azienda aveva annullato all'ultimo momento la prevista quotazione in borsa per ottobre 2021.