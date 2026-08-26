Chronext alza bandiera bianca, è fallimento
La liquidazione della società segna la fine di un’avventura imprenditoriale iniziata nel 2013 nel settore degli orologi di lusso.
ZUGO - Il venditore di orologi di lusso di Zugo Chronext AG si trova in liquidazione. Questo è quanto emerge dal registro di commercio di Zugo.
Secondo quanto riportato, un giudice unico del Tribunale cantonale di Zugo ha aperto il fallimento della società il 19 agosto. Anche la Chronext Group AG, registrata allo stesso indirizzo e che gestiva partecipazioni in altre aziende, è stata messa in liquidazione lo stesso giorno. Di ciò ha riferito mercoledì per prima la Luzerner Zeitung sul suo sito web.
Chronext è stata fondata nel 2013 e in passato gestiva 14 sedi in Europa e a Hong Kong. Attraverso un portale online, l'azienda vendeva in particolare orologi di lusso usati e nuovi, secondo il registro di commercio anche gioielli e "beni di lusso di ogni tipo".
Dopo una forte crescita negli anni iniziali e ricavi nell'ordine delle centinaia di milioni, Chronext ha registrato diversi contraccolpi negli ultimi anni. Nel 2022 l'azienda ha licenziato 40 dei suoi 150 collaboratori. In precedenza, l'azienda aveva annullato all'ultimo momento la prevista quotazione in borsa per ottobre 2021.