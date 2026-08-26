Estremisti di destra sul Sempione, ma «la polizia non sapeva nulla»

Il locatore ha dichiarato che i circa 35 giovani avevano prenotato l’alloggio utilizzando un nome privato. Già tre anni fa il gruppo sarebbe stato ospite nello stesso luogo.

Comune e polizia non sapevano nulla

Nel villaggio la presenza del gruppo sembra essere passata quasi inosservata. Il sindaco di Sempione, Sebastian Arnold, ha dichiarato al portale di informazione locale Pomona.ch, di non essere stato a conoscenza della sua presenza. Anche la Polizia cantonale vallesana ha comunicato di non avere informazioni su un campo di estremisti di destra. Resta tuttavia un elemento da chiarire: il locatore afferma che la polizia lo avrebbe interrogato sulla presenza del gruppo.