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Estremisti di destra sul Sempione, ma «la polizia non sapeva nulla»

Il Movimento Identitario tedesco ha trascorso un'intera settimana davanti all'Aquila del Sempione tra esercitazioni di combattimento, escursioni e formazioni
Estremisti di destra sul Sempione, ma «la polizia non sapeva nulla»
20 Minuten
Fonte 20 Minuten
elaborata da Redazione
Estremisti di destra sul Sempione, ma «la polizia non sapeva nulla»
Il Movimento Identitario tedesco ha trascorso un'intera settimana davanti all'Aquila del Sempione tra esercitazioni di combattimento, escursioni e formazioni

SEMPIONE - Il Movimento Identitario tedesco, composto da un gruppo di estremisti di destra tedeschi, ha trascorso un'intera settimana svolgendo esercitazioni di combattimento sul Sempione. Il Comune locale e la Polizia cantonale hanno dichiarato di non essere stati a conoscenza dell'accampamento.

Sulla piattaforma X, il gruppo ha documentato la permanenza con foto e video che mostrano uomini impegnati in escursioni, allenamento e formazioni davanti al monumento dell'Aquila del Sempione.

Il locatore ha dichiarato che i circa 35 giovani avevano prenotato l’alloggio utilizzando un nome privato. Già tre anni fa il gruppo sarebbe stato ospite nello stesso luogo.

Comune e polizia non sapevano nulla
Nel villaggio la presenza del gruppo sembra essere passata quasi inosservata. Il sindaco di Sempione, Sebastian Arnold, ha dichiarato al portale di informazione locale Pomona.ch, di non essere stato a conoscenza della sua presenza. Anche la Polizia cantonale vallesana ha comunicato di non avere informazioni su un campo di estremisti di destra. Resta tuttavia un elemento da chiarire: il locatore afferma che la polizia lo avrebbe interrogato sulla presenza del gruppo.

Il Movimento Identitario tedesco è nato nel 2012 in Germania e si rivolge soprattutto ai giovani adulti, cercando di diffondere posizioni di estrema destra attraverso azioni mediatiche e un’immagine moderna. L’Agenzia tedesca per l’educazione civica sottolinea che il gruppo sostiene posizioni islamofobe, razziste e contrarie alla democrazia.

L’ideologia dell’IBD si basa sull’etnopluralismo
A descrivere come si manifesta concretamente questa ideologia è l’Ufficio per la protezione della Costituzione del Baden-Württemberg, che classifica il movimento come gruppo estremista di destra. Secondo l’Ufficio, il movimento diffonde posizioni xenofobe e islamofobe e considera le identità europee minacciate dalla migrazione e da una presunta islamizzazione. La sua ideologia si basa sul cosiddetto etnopluralismo: secondo questa visione, le persone dovrebbero vivere separate in base all’origine e alla cultura.

Inoltre, diffonde la teoria del complotto della «grande sostituzione» e, sotto lo slogan «remigrazione», chiede l’inversione dei flussi migratori. I suoi membri sono collegati in tutta Europa e, secondo l’Ufficio per la protezione della Costituzione, gruppi identitari di diversi Paesi collaborano tra loro.

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