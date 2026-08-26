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Tribunale federale, rinviato all'inverno il rinnovo dei giudici

La decisione è stata presa per approfondire le verifiche sulla relazione tra due candidati giudici.
Tribunale federale, rinviato all'inverno il rinnovo dei giudici
Depositphotos (serezniy)
Fonte Ats
di Redazione
Tribunale federale, rinviato all'inverno il rinnovo dei giudici
La decisione è stata presa per approfondire le verifiche sulla relazione tra due candidati giudici.

BERNA - L'elezione per il rinnovo integrale del Tribunale federale (TF) non si terrà in autunno, ma solo in inverno: lo ha deciso la Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale. Secondo una nota diffusa oggi la causa è la relazione sentimentale tra due membri della corte.

La Commissione giudiziaria, competente per la preparazione del rinnovo integrale del TF, il cui attuale mandato termina il 31 dicembre, ha preso atto del rapporto commissionato dalla corte a un comitato di esperti indipendenti per accertare i fatti riguardanti la relazione - emersa a fine aprile - tra il giudice Yves Donzallaz e la sua collega Beatrice van de Graaf, entrambi candidati per un nuovo mandato.

Oggi la Commissione ha sentito i due interessati, gli autori della perizia e il presidente del TF, quindi ha svolto una discussione interna e ha deciso di rinviare il rinnovo integrale del massimo tribunale svizzero alla sessione invernale.

In tal modo la Commissione intende da un lato avere a disposizione più tempo per svolgere ulteriori accertamenti, dall'altro desidera riservarsi la possibilità di sottoporre la sua proposta di elezione all'Assemblea federale per il periodo 2027-2032 soltanto quando saranno eventualmente note le decisioni della corte relative alle istanze di revisione presentate dopo la rivelazione della relazione tra i due giudici.

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