Tribunale federale, rinviato all'inverno il rinnovo dei giudici

Oggi la Commissione ha sentito i due interessati, gli autori della perizia e il presidente del TF, quindi ha svolto una discussione interna e ha deciso di rinviare il rinnovo integrale del massimo tribunale svizzero alla sessione invernale.

In tal modo la Commissione intende da un lato avere a disposizione più tempo per svolgere ulteriori accertamenti, dall'altro desidera riservarsi la possibilità di sottoporre la sua proposta di elezione all'Assemblea federale per il periodo 2027-2032 soltanto quando saranno eventualmente note le decisioni della corte relative alle istanze di revisione presentate dopo la rivelazione della relazione tra i due giudici.