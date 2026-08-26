Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
Nell'ottobre del 2024 un 34enne del canton Argovia ha devastato le suite di due alberghi storici di Zurigo. L'uomo è ora stato condannato per danneggiamento e possesso di droga.
Nell'ottobre del 2024 un 34enne del canton Argovia ha devastato le suite di due alberghi storici di Zurigo. L'uomo è ora stato condannato per danneggiamento e possesso di droga.
ZURIGO - Schermo della TV disintegrato, tendaggi strappati e quadri rotti. Tappeto distrutto, carta da parati graffiata e incisa. E mobiletti, lampade e sgabelli ridotti a pezzi. È lo spettacolo che si sono ritrovati davanti i dipendenti dell'Hotel Baur au Lac, un cinque stelle sul lago di Zurigo, il 20 ottobre 2024.
Un giorno più tardi, lo stesso copione si ripete in una camera dell'Hotel Storchen, altra struttura di lusso situata a meno di un chilometro di distanza dal Baur.
Risultato? 75'500 franchi di danni materiali più 91'500 franchi di mancato guadagno per le varie settimane di lavori...per un totale complessivo di 167mila franchi.
E il responsabile, ben presto identificato, è lo stesso: un 32enne del canton Argovia. Che, come riportato dalla Neuer Zürcher Zeitung (NZZ), a due anni di distanza dai fatti è ora stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo.
Un mix di droga e disturbi psichici
In seguito ai fatti, va precisato, l'uomo aveva ammesso di aver agito in preda a uno sballo da cocaina. Ma ieri in aula ha descritto il suo agire soprattutto come una conseguenza di problemi psichici, in particolare della sua schizofrenia.
«Sì, ho distrutto le camere d’hotel. Ma sentivo delle voci e mi sentivo perseguitato dalla televisione», ha detto, precisando comunque che attribuisce le allucinazioni all'uso di cocaina.
La NZZ specifica comunque che dopo l'accaduto l'uomo si è ricoverato spontaneamente in un istituto psichiatrico e da allora è in cura. Deve inoltre astenersi dall'uso di stupefacenti e viene monitorato in questo senso.
Parziale scemata imputabilità
L’uomo, per finire, è stato condannato a una pena pecuniaria sospesa con la condizionale di 4'500 franchi e a una multa di 200 franchi per danneggiamento e possesso di droga.
Questo, soprattutto perché gli è stata riconosciuta una parziale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti.
Ma il peggio deve ancora arrivare, perché l'uomo dovrà ora affrontare un processo civile. Entrambi gli hotel nonché le rispettive assicurazioni lo hanno infatti denunciato e si aspettano dei cospicui risarcimenti.