Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

ZURIGO - Schermo della TV disintegrato, tendaggi strappati e quadri rotti. Tappeto distrutto, carta da parati graffiata e incisa. E mobiletti, lampade e sgabelli ridotti a pezzi. È lo spettacolo che si sono ritrovati davanti i dipendenti dell'Hotel Baur au Lac, un cinque stelle sul lago di Zurigo, il 20 ottobre 2024.