LUGANO
Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
La Polizia cantonale diffonde l’appello e i connotati del 49enne: carnagione chiara, una corporatura snella ed è alto circa 190 centimetri.
TiPress
Fonte red
Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
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Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
La Polizia cantonale diffonde l’appello e i connotati del 49enne: carnagione chiara, una corporatura snella ed è alto circa 190 centimetri.
Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
La Polizia cantonale diffonde l’appello e i connotati del 49enne: carnagione chiara, una corporatura snella ed è alto circa 190 centimetri.
LUGANO - È scomparso da Lugano Srdan Cvetkovic, cittadino serbo nato il 7 dicembre 1976. Dell’uomo non si hanno più notizie dal 19 luglio. L’ultimo avvistamento risale alle 22:30.
La Polizia cantonale ha diffuso questa sera i connotati dell’uomo. Cvetkovic ha carnagione chiara, una corporatura snella ed è alto circa 190 centimetri. Ha il viso ovale/rotondo, occhi verde chiaro e capelli castano chiaro, lisci e corti. L’età apparente indicata è di circa 60 anni. È madrelingua italiano.
Al momento non è noto quale abbigliamento indossasse quando è scomparso.
Chiunque abbia informazioni utili o abbia notato l’uomo è invitato a contattare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.
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