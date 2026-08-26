Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

La Polizia cantonale ha diffuso questa sera i connotati dell’uomo. Cvetkovic ha carnagione chiara, una corporatura snella ed è alto circa 190 centimetri. Ha il viso ovale/rotondo, occhi verde chiaro e capelli castano chiaro, lisci e corti. L’età apparente indicata è di circa 60 anni. È madrelingua italiano.