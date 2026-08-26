Per fare un muro ci vuole apertura: arriva il progetto che unisce
Building Walls: giovani provenienti da Svizzera, Israele, Irlanda e Palestina si riuniranno in Val Bavona per restaurare i muri a secco e imparare a conoscersi meglio.
Building Walls: giovani provenienti da Svizzera, Israele, Irlanda e Palestina si riuniranno in Val Bavona per restaurare i muri a secco e imparare a conoscersi meglio.
VAL BAVONA - Dal 30 agosto al 5 settembre torna “Building Walls - Breaking Walls Ticino”, la settimana interculturale dedicata ai muri a secco in Val Bavona, organizzata dall'associazione Naturacultura.
Il progetto, nato per promuovere la ristrutturazione di queste strutture, riunisce persone provenienti da Svizzera, Palestina, Israele e Irlanda con l'obiettivo di superare i confini culturali e religiosi.
La ristrutturazione collettiva dei muri a secco, svolta sotto la guida di professionisti, diventa quindi un'occasione di incontro interculturale tra cristiani (protestanti e cattolici), musulmani ed ebrei provenienti da Paesi in cui esistono tensioni.
Discussioni e laboratori, tra cui la preparazione condivisa di piatti tipici, la scoperta della musica e delle tradizioni altrui, aiuteranno i giovani a conoscere e rispettare la vita quotidiana e i punti di vista degli altri.