Per fare un muro ci vuole apertura: arriva il progetto che unisce

La ristrutturazione collettiva dei muri a secco, svolta sotto la guida di professionisti, diventa quindi un'occasione di incontro interculturale tra cristiani (protestanti e cattolici), musulmani ed ebrei provenienti da Paesi in cui esistono tensioni.

Discussioni e laboratori, tra cui la preparazione condivisa di piatti tipici, la scoperta della musica e delle tradizioni altrui, aiuteranno i giovani a conoscere e rispettare la vita quotidiana e i punti di vista degli altri.