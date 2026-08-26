Elettricità e gas meno cari nel 2027
Lo hanno comunicato le le Aziende Industriali Mendrisio (AIM). Riduzione tra l’6.5% e il 7.4% per l'elettricità e del 9.43% per il gas.
MENDRISIO - Buone notizie per chi abita nel Mendrisiotto: i costi dell'energia si ridurranno nel 2027, lo hanno comunicato oggi, mercoledì, le Aziende Industriali Mendrisio (AIM).
La riduzione dei costi ammonta al 13% in meno rispetto al 2026, passando da 12.51 a 10.88cts/kWh. La diminuzione - si legge nella nota stampa - «è riconducibile alla strategia di approvvigionamento adottata da AIM, che ha consentito di definire con anticipo parte del portafoglio energetico e di mitigare l’impatto delle evoluzioni del mercato».
Tutto cio si riflettera sulla bolleta media del 2027 che mostrerà una riduzione tra l’6.5% e il 7.4%.
Quella delle componenti tariffarie legate all'utilizzo della rete, invece, sarà ridotta del 2.6% circa. Le motivazioni in questo caso sono da ricondurre «a una pianificazione equilibrata degli investimenti e a una gestione attenta dei costi» hanno dichiarato le AIM.
Tariffe del gas
Anche per quanto riguarda la bolletta del gas è prevista una riduzione del 9,43%, questo perché, viene spiegato « La strategia di acquisto adottata, con approvvigionamenti pianificati e scaglionati nel tempo, ha permesso di contenere i costi. Gli acquisti effettuati per il 2027 confermano un'ulteriore evoluzione favorevole, con condizioni economiche migliori rispetto al 2026, a beneficio della stabilità delle tariffe ai clienti finali».