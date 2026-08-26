Elettricità e gas meno cari nel 2027

Tutto cio si riflettera sulla bolleta media del 2027 che mostrerà una riduzione tra l’6.5% e il 7.4%.

Quella delle componenti tariffarie legate all'utilizzo della rete, invece, sarà ridotta del 2.6% circa. Le motivazioni in questo caso sono da ricondurre «a una pianificazione equilibrata degli investimenti e a una gestione attenta dei costi» hanno dichiarato le AIM.