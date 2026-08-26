La strana coppia: HelvEthica e Il Noce insieme per Consiglio di Stato e Gran consiglio

I principali temi condivisi:



1) Salute e libertà di scelta

Lavorare per una medicina nuova, meno costosa, e maggiormente orientata alla prevenzione e al mantenimento della salute, garantendo alle persone piena libertà nella scelta delle cure e dei medici, opponendosi a obblighi di qualsiasi natura.

2) Neutralità, indipendenza e sovranità

Sostenere con chiarezza il posizionamento internazionale della svizzera: non aderire all’Unione Europea, non prendere parte alla NATO, rafforzare la Neutralità svizzera, tutelando l’indipendenza, la sovranità e la libertà del nostro paese.

3) Rinnovamento della politica

Rinnovare la classe politica portando nuove energie, nuove sensibilità e nuove idee, con una visione chiara e concreta per il presente, per il futuro e per le prossime generazioni.

4) Riavvicinare le cittadine e i cittadini alla politica

Ridare speranza e fiducia a quella parte della popolazione che non si reca più alle urne e che, con la propria astensione, manifesta una crescente disaffezione. L’obiettivo è riportare

le cittadine e i cittadini al centro delle decisioni e favorire una partecipazione politica più attiva.

5) Scuola, libero pensiero e pensiero critico

Partire dalla scuola dove i giovani, a tutti i livelli, devono essere formati al libero pensiero, al pensiero critico e all’autostima, evitando ogni forma di indottrinamento e valorizzando

le diverse tradizioni svizzere di pensiero.

