«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

«Le sue dichiarazioni sono risultate lineari e credibili», ha spiegato Guscetti. «La giovane ha specificato il luogo e il contesto in cui si sono verificati i palpeggiamenti nonché le masturbazioni dell'uomo in sua presenza. Le sue affermazioni sono poi apparse totalmente disinteressate: la ragazza non ha mai assunto un atteggiamento accusatorio e non ha mai rincarato la dose. L'evidente difficoltà che ha avuto nel raccontare l'accaduto emerge inoltre chiaramente dai filmati delle deposizioni». A rafforzare la sua versione, infine, si è aggiunta la testimonianza resa da un amico riguardo a un episodio sospetto.