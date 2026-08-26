Iniziativa sull'alimentazione, il fronte del NO: «Obiettivi impossibili»

Il presidente dei Giovani Contadini, Giacomo Bassetti, ha inoltre sottolineato che «le nuove norme penalizzerebbero la produzione vegetale. Anche se noi agricoltori ci mettessimo tutti a produrre frutta, verdure e cereali dopo avere rinunciato all'allevamento animale o quasi, verremmo comunque penalizzati. Perché chiede nuove restrizioni per fertilizzanti e prodotti fitosanitari, legati ancora più strettamente alla biodiversità e all'acqua potabile e all'uso di sementi specifiche».