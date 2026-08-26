Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

La procuratrice Petra Canonica Alexakis parla di vendetta, gelosia e «mancanza di autocontrollo». Chiesta anche l’espulsione dalla Svizzera per 15 anni.
«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
Ti-Press (archivio)
di Andrea QuadroniGiornalista
«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
La procuratrice Petra Canonica Alexakis parla di vendetta, gelosia e «mancanza di autocontrollo». Chiesta anche l’espulsione dalla Svizzera per 15 anni.

LUGANO - «O sei con lui o contro di lui. Per l’imputato non c’è spazio per le mezze misure».

È di 9 anni di reclusione, oltre a novanta aliquote giornaliere, la richiesta di pena nei confronti di un 53enne italiano, accusato in via principale di duplice tentato omicidio intenzionale per i fatti di Gravesano. Chieste anche l’espulsione dalla Svizzera per 15 anni e l’imposizione di un trattamento ambulatoriale.

«Vendetta, gelosia e orgoglio personale»
«Si tratta di una colpa molto grave», ha spiegato nella sua requisitoria la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. L’uomo «ha agito per vendetta, gelosia e orgoglio personale, rifiutandosi di capire e accettare la realtà, dimostrando pericolosità e mancanza di autocontrollo preoccupanti, oltre all’assenza di rimorso».

LUGANO
«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

La pp ha sottolineato come, secondo l’imputato, la responsabilità di quanto accaduto sia dell’ex moglie, che lo avrebbe trasformato «in un mostro». A testimoniarlo sarebbero anche alcune telefonate dal carcere risalenti a un mese fa (l’uomo è in detenzione dal 24 settembre dello scorso anno, ndr). «Non c’è una vera assunzione di responsabilità».

Contestata la ricostruzione dell'imputato
Secondo l’accusa, nonostante quanto dichiarato in aula, l’uomo «è ancora oggi pieno di rabbia e rancore». Contestata quindi la ricostruzione fornita dall’imputato: durante la colluttazione, secondo la pp, avrebbe aggredito prima il compagno dell’ex moglie e poi il cognato, colpendolo al volto con il bastone. «L’imputato non è credibile quando dice di aver preso» l’arma «solo a scopo difensivo».

CANTONE
Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata

Quanto accaduto sarebbe «figlio di un comportamento lungo mesi», segnato da «un’escalation di insulti e minacce: se non ci fosse stato l’ex cognato, ora ci troveremmo a giudicare fatti ancora più gravi».

«Furia inarrestabile»
Secondo l’accusa, l’imputato sarebbe stato mosso «da una furia cieca e inarrestabile», al punto da non rendersi nemmeno conto di essere stato accoltellato al costato.

L’uomo, lo ricordiamo, è accusato anche di lesioni gravi e semplici, coazione e minaccia, oltre a ingiuria, ascolto e registrazione di conversazioni estranee e abuso di impianti di telecomunicazioni. Il 53enne avrebbe inoltre pedinato l’ex coniuge e fatto «un esteso uso di dispositivi di sorveglianza installati in varie zone della casa e nel veicolo della moglie», con l’obiettivo di controllarla.

«Mentalità malata applicata alle relazioni»
I rappresentanti degli accusatori privati, Demetra Giovannettina e Mario Branda, rispettivamente dell’ex cognato e del compagno dell’ex moglie, hanno evidenziato come le ossessioni del 53enne abbiano condizionato la vita delle persone che gli stavano intorno, senza che lui ne fosse consapevole. «Un uomo che non riesce a staccarsi da una mentalità malata applicata alle relazioni». Il processo riprenderà domattina con l'arringa della difesa.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
gelosiagravesanotentato omicidioviolenza domestica

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
1 gior
18
55

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
52

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne

Violenze sulla moglie, arrestato Jacques Moretti
LIVE
VALLESE
2 gior
101
158

Violenze sulla moglie, arrestato Jacques Moretti

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
1 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Dorme lassù ormai da mesi: il video
LIVE
LAVIZZARA
1 gior
4
53

Dorme lassù ormai da mesi: il video

Dopo il caso Rufus, pensioni per cani sotto esame: «Ecco come scegliere»
LIVE
CANTONE
2 gior
29
44

Dopo il caso Rufus, pensioni per cani sotto esame: «Ecco come scegliere»

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»
LIVE
MINNESOTA
1 gior
9
100

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)
LIVE
SVIZZERA
2 gior

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
23 ore
4

È morta Dolly Parton

La figlia chiede verità sulla morte della madre
LIVE
MELIDE
1 gior
41
100

La figlia chiede verità sulla morte della madre

Sarà un'altra settimana di temporali
LIVE
CANTONE
2 gior
4
61

Sarà un'altra settimana di temporali

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
1 gior
82
218

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Torna la pioggia
LIVE
CANTONE
1 gior
11
38

Torna la pioggia

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
23
77

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
20

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

Esce dall'area di sosta, sbanda e prende il muro
LIVE
CADENAZZO
2 gior
4
19

Esce dall'area di sosta, sbanda e prende il muro

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari
LIVE
BERNA
1 gior
3
38

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
10 ore
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
1 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

Amalia Mirante in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
3 gior
103
228

Amalia Mirante in corsa per il Consiglio di Stato

Dalla leggenda Agostini una lacrima per il ticinese morto in gara
LIVE
ISOLA DI MAN
2 gior

Dalla leggenda Agostini una lacrima per il ticinese morto in gara

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
23 ore
35
95

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Ecco come l'incarcerazione di Moretti potrebbe pesare sull'inchiesta del Constellation
LIVE
VALLESE
2 gior
16
32

Ecco come l'incarcerazione di Moretti potrebbe pesare sull'inchiesta del Constellation

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
12 ore
36
121

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere
LIVE
ITALIA
1 gior
13
70

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»
LIVE
LUGANO
2 gior
47
66

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»

Malore e morte per un ex talento
LIVE
LIGA PORTUGAL
2 gior

Malore e morte per un ex talento

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni
LIVE
LUGANO
1 gior
4
18

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
21 ore
22
77

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Ha 400 anni e la vogliono demolire. E c'entra anche Maurer
LIVE
LUCERNA
3 gior
31
187

Ha 400 anni e la vogliono demolire. E c'entra anche Maurer

Meno stranieri facoltosi scelgono la tassazione fissa, ma in Ticino gli incassi volano
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
7
25

Meno stranieri facoltosi scelgono la tassazione fissa, ma in Ticino gli incassi volano

Desirée non più tornata dalla ricreazione
LIVE
ZURIGO
2 gior

Desirée non più tornata dalla ricreazione

Cervelat gratis a Cresciano
LIVE
CRESCIANO
2 gior
16
33

Cervelat gratis a Cresciano

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
1 gior
11

È morto Fabio Grossi

«Non stacchi mai e rischi di rovinare l'ambiente in famiglia»
LIVE
CALCIO
2 gior
1
8

«Non stacchi mai e rischi di rovinare l'ambiente in famiglia»

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
12 ore
30

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
6 ore

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
6 ore

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

Si rompe il camper sull'A2. Detriti sulla strada e disagi al traffico
LIVE
MENDRISIO
3 gior
22
33

Si rompe il camper sull'A2. Detriti sulla strada e disagi al traffico

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
7 ore
5
30

I prezzi della benzina tornano a scendere

«È da sei anni che qui è tutto fermo»
LIVE
COLLINA D'ORO
2 gior

«È da sei anni che qui è tutto fermo»

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
4 ore
20
50

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?
LIVE
CALCIO
2 gior
11
26

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single
LIVE
SVIZZERA
1 gior
33
92

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
8 ore

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
21 ore
1
12

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka
LIVE
TENNIS
2 gior
32
77

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
1 ora

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Iniziativa sull'alimentazione, il fronte del NO: «Obiettivi impossibili»
LIVE
BELLINZONA
1 ora

Iniziativa sull'alimentazione, il fronte del NO: «Obiettivi impossibili»

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
2 ore

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

La strana coppia: HelvEthica e Il Noce insieme per Consiglio di Stato e Gran consiglio
LIVE
CANTONE
2 ore
8
45

La strana coppia: HelvEthica e Il Noce insieme per Consiglio di Stato e Gran consiglio

Elettricità e gas meno cari nel 2027
LIVE
MENDRISIOTTO
3 ore
4
9

Elettricità e gas meno cari nel 2027

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
3 ore
12
67

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

In volo con i pipistrelli
LIVE
LUGANO
3 ore
9

In volo con i pipistrelli

Per fare un muro ci vuole apertura: arriva il progetto che unisce
LIVE
VAL BAVONA
4 ore
18

Per fare un muro ci vuole apertura: arriva il progetto che unisce

Le preoccupazioni del Ticino, discusse con la Deputazione ticinese a Berna
LIVE
CANTONE
5 ore
12
19

Le preoccupazioni del Ticino, discusse con la Deputazione ticinese a Berna

Si torna a scuola a Bellinzona, ed ecco il nuovo centro extrascolastico
LIVE
BELLINZONA
7 ore
4
19

Si torna a scuola a Bellinzona, ed ecco il nuovo centro extrascolastico