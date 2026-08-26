«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

La pp ha sottolineato come, secondo l’imputato, la responsabilità di quanto accaduto sia dell’ex moglie, che lo avrebbe trasformato «in un mostro». A testimoniarlo sarebbero anche alcune telefonate dal carcere risalenti a un mese fa (l’uomo è in detenzione dal 24 settembre dello scorso anno, ndr). «Non c’è una vera assunzione di responsabilità».

Contestata la ricostruzione dell'imputato

Secondo l’accusa, nonostante quanto dichiarato in aula, l’uomo «è ancora oggi pieno di rabbia e rancore». Contestata quindi la ricostruzione fornita dall’imputato: durante la colluttazione, secondo la pp, avrebbe aggredito prima il compagno dell’ex moglie e poi il cognato, colpendolo al volto con il bastone. «L’imputato non è credibile quando dice di aver preso» l’arma «solo a scopo difensivo».