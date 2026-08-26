Donne delle pulizie, il lavoro nero è una voragine (apparentemente) incolmabile

Il dato più recente della Confederazione, infatti, mostra una tendenza preoccupante: nel 2025 il numero dei datori di lavoro che hanno utilizzato la procedura semplificata di dichiarazione è sceso a 65’669, contro i 68’247 del 2024. Più di 2'500 persone che dichiaravano, quindi, hanno smesso di farlo.

Chi fa le cose in regola resta una minoranza

Un calo che segue una tendenza ormai assodata e inesorabile: nel 2021, infatti, erano 100'000 e da allora il numero è quindi diminuito di circa un terzo.