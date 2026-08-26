UDC: Glarner lascerà già a fine anno il Consiglio nazionale

Glarner, membro del Consiglio nazionale dal 2015 e presidente del partito cantonale dal 2020, intende così dare il via a un doppio ricambio generazionale: "La politica non è un possesso, ma un incarico a tempo determinato. È ora di affidare entrambe le cariche a mani più giovani e dinamiche", ha affermato.

La sezione cantonale dell'UDC ringrazia "Glarner per la sua pluriennale e determinante opera a beneficio del Canton Argovia e della Confederazione. Egli ha plasmato in modo duraturo il panorama politico, mantenendo sempre una chiara linea di condotta", si legge nel comunicato.