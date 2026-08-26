UDC: Glarner lascerà già a fine anno il Consiglio nazionale
Il 63enne lascia anche la guida della sezione argoviese per facilitare il ricambio ai vertici locali.
AARAU - Il consigliere nazionale Andreas Glarner (UDC/AG) ha deciso di dimettersi della carica il 31 dicembre, un anno prima della scadenza dell'attuale legislatura. Al contempo lascerà la presidenza del partito cantonale.
Il 63enne ha informato oggi la sezione argoviese dell'UDC in occasione della sua assemblea a Obweril-Lieli, indica una nota diramata stasera dalla formazione politica.
Glarner, membro del Consiglio nazionale dal 2015 e presidente del partito cantonale dal 2020, intende così dare il via a un doppio ricambio generazionale: "La politica non è un possesso, ma un incarico a tempo determinato. È ora di affidare entrambe le cariche a mani più giovani e dinamiche", ha affermato.
La sezione cantonale dell'UDC ringrazia "Glarner per la sua pluriennale e determinante opera a beneficio del Canton Argovia e della Confederazione. Egli ha plasmato in modo duraturo il panorama politico, mantenendo sempre una chiara linea di condotta", si legge nel comunicato.
La direzione del partito intende fornire informazioni sulla successione alla presidenza a tempo debito.