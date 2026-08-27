È fatta: il Lugano è in Europa

Imparata la lezione nel primo tempo, il Lugano ha cominciato la ripresa con maggior determinazione. E nei primi 10’ ha spaventato due volte i padroni di casa. Prima con Papadopoulos, pericoloso di testa su cross di Steffen, e in seguito con Grgic, che dal limite ha calciato di poco a lato. Nel miglior momento dei bianconeri un’ingenuità di Zanotti - secondo giallo per un pestone - ha “girato” il match. Ha dato superiorità numerica e coraggio al Maccabi, che prima ha sfiorato il gol di testa con Peretz (65’) e poi lo ha trovato al 69’ sempre con il suo capitano, infallibile su un rigore concesso per fallo di Kelvin su Madmon. Al 75’ i ticinesi hanno tremato ancora: cross di Ben Harush e incursione di Shahar che, di testa a cinque metri di von Ballmoos, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. In piena sofferenza, Grgic e soci hanno però rialzato la testa. Merito di Moncada che, al 79’, recuperata la palla nella sua metà campo, si è involato in contropiede, ha eluso la guardia di Camara e, dal limite, ha incenerito Melika con un missile nel sette. Spalle al muro, a quel punto i padroni di casa hanno spinto sull'acceleratore, non riuscendo in ogni caso a superare l'attenta difesa degli ospiti i quali, ancora con Moncada, lanciato in contropiede al 90', hanno mancato di un soffio il gol della sicurezza. Sono così stati costretti ad attendere il triplice fischio dell'arbitro prima di cominciare, meritatamente, a festeggiare.

In Conference League giocherà anche il Thun che, dopo il disastroso match di andata contro il Lech a Poznan (7-0), in casa ha almeno ottenuto un risultato positivo: un 2-2 maturato grazie alle reti di Gumny, Lengen, Dursun e Walemark.