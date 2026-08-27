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CONFERENCE LEAGUE

È fatta: il Lugano è in Europa

In inferiorità numerica e sotto nel punteggio, i bianconeri si sono qualificati grazie a una grande giocata di Moncada
È fatta: il Lugano è in Europa
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
È fatta: il Lugano è in Europa
In inferiorità numerica e sotto nel punteggio, i bianconeri si sono qualificati grazie a una grande giocata di Moncada
L'espulsione di Zanotti ha complicato la vita ai ticinesi. Thun in Conference League. San Gallo e Sion eliminati.
Conference League27.08.2026
Maccabi Tel Aviv
1 - 1
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

BATUMI - Affamato, determinato e capace di soffrire quando in inferiorità numerica, il Lugano ha pareggiato 1-1 a Batumi contro il Maccabi Tel Aviv, qualificandosi così - grazie al 2-1 dell'AIL Arena - per la fase a campionato della Conference League.

Forti del vantaggio dell’andata, i bianconeri hanno impostato un match “paziente”. Hanno pensato prima di tutto a coprire l’area presidiata da von Ballmoos per poi, eventualmente, andare a incunearsi in quella “gestita” da Melika. Questo ha almeno inizialmente levato loro buone possibilità. Perché è vero che hanno retto bene, ma contemporaneamente hanno sprecato l’opportunità di chiudere velocemente i conti approfittando delle lacune difensive dei rivali. Vista l’iniziale “gestione” di Grgic e compagni, gli israeliani hanno preso coraggio, rendendosi pericolosi soprattutto sulla fascia destra (ammoniti già nel primo tempo Papadopoulos e Zanotti). Le loro incursioni non hanno in ogni caso prodotto pericoli enormi per il Lugano, che ha tremato solo alla mezzora quando, su una punizione battuta da Shahar, l’arbitro ha visto un tocco di mano di Mai e, quindi, indicato il dischetto. L’intervento del VAR ha in ogni caso (giustamente) cancellato il fischio.

Imparata la lezione nel primo tempo, il Lugano ha cominciato la ripresa con maggior determinazione. E nei primi 10’ ha spaventato due volte i padroni di casa. Prima con Papadopoulos, pericoloso di testa su cross di Steffen, e in seguito con Grgic, che dal limite ha calciato di poco a lato. Nel miglior momento dei bianconeri un’ingenuità di Zanotti - secondo giallo per un pestone - ha “girato” il match. Ha dato superiorità numerica e coraggio al Maccabi, che prima ha sfiorato il gol di testa con Peretz (65’) e poi lo ha trovato al 69’ sempre con il suo capitano, infallibile su un rigore concesso per fallo di Kelvin su Madmon. Al 75’ i ticinesi hanno tremato ancora: cross di Ben Harush e incursione di Shahar che, di testa a cinque metri di von Ballmoos, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. In piena sofferenza, Grgic e soci hanno però rialzato la testa. Merito di Moncada che, al 79’, recuperata la palla nella sua metà campo, si è involato in contropiede, ha eluso la guardia di Camara e, dal limite, ha incenerito Melika con un missile nel sette. Spalle al muro, a quel punto i padroni di casa hanno spinto sull'acceleratore, non riuscendo in ogni caso a superare l'attenta difesa degli ospiti i quali, ancora con Moncada, lanciato in contropiede al 90', hanno mancato di un soffio il gol della sicurezza. Sono così stati costretti ad attendere il triplice fischio dell'arbitro prima di cominciare, meritatamente, a festeggiare.

In Conference League giocherà anche il Thun che, dopo il disastroso match di andata contro il Lech a Poznan (7-0), in casa ha almeno ottenuto un risultato positivo: un 2-2 maturato grazie alle reti di Gumny, Lengen, Dursun e Walemark.

La corsa europea è invece già terminata per il Sion e il San Gallo. Già battuti 2-4 tra le mura amiche, i biancorossi sono caduti anche ad Amsterdam contro l’Ajax (5-3). Doppia sconfitta pure per i biancoverdi che, all’1-0 “danese” contro il Nordsjælland hanno aggiunto anche un 2-3 al Kybunpark.

MACCABI TEL AVIV-LUGANO 1-1 (0-0)
Reti: 69’ Peretz 1-0 (rig.); 79’ Moncada 1-1.
MACCABI TEL AVIV: Melika; Revivo, Asante (65’ Ben Harush); Shlomo, Camara; Shahar (81' Layous), Peretz, Sissokho; Varela, Davida, Sokler (65’ Madmon).
LUGANO: von Ballmoos; Delcroix, Papadopoulos (82' Kendouci), Mai; Zanotti, Bislimi, Grgic, Dos Santos (63’ Kelvin), Cimignani; Steffen (82' Karimov), Behrens (63’ Moncada).

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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