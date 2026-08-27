Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

I criteri di valutazione presi in considerazione riguardano infrastrutture, attività per il tempo libero e costo della vita.

Soletta, Friborgo, Coira e Vevey...ma anche Lugano

«Per le famiglie con due figli, le città di medie dimensioni sono più attraenti dei grandi centri in tutte le regioni del Paese», commenta l'economista di UBS Thomas Rieder. In testa alla classifica si trovano capoluoghi cantonali come Soletta, Friborgo, Sion, Basilea, Lucerna, Aarau, Coira e San Gallo, nonché i "centri medi" Vevey e Lugano.

Città come Zurigo e Ginevra, invece, non figurano tra le prime tre posizioni nelle rispettive regioni.