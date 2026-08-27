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Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Secondo uno studio di UBS, a livello svizzero, le città di medie dimensioni superano i grossi centri in termini di attrattiva abitativa.
Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
Tipress
Fonte Ats/UBS
di Redazione
Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
Secondo uno studio di UBS, a livello svizzero, le città di medie dimensioni superano i grossi centri in termini di attrattiva abitativa.

LUGANO - Secondo uno studio di UBS, le città di medie dimensioni sono più attraenti dei grandi centri, soprattutto per le famiglie. Il costo della vita più basso, nello specifico, si rivela più importante di fattori come la posizione strategica di città come Zurigo e Ginevra.

A questa conclusione giunge l'indicatore di attrattività residenziale 2026 di UBS pubblicato oggi. Il colosso bancario rossocrociato ha analizzato comuni svizzeri in dieci diverse regioni, Ticino compreso, e ha scelto come caso di studio una famiglia con due figli e un reddito lordo annuo di 150'000 franchi.

I criteri di valutazione presi in considerazione riguardano infrastrutture, attività per il tempo libero e costo della vita.

Soletta, Friborgo, Coira e Vevey...ma anche Lugano
«Per le famiglie con due figli, le città di medie dimensioni sono più attraenti dei grandi centri in tutte le regioni del Paese», commenta l'economista di UBS Thomas Rieder. In testa alla classifica si trovano capoluoghi cantonali come Soletta, Friborgo, Sion, Basilea, Lucerna, Aarau, Coira e San Gallo, nonché i "centri medi" Vevey e Lugano.
Città come Zurigo e Ginevra, invece, non figurano tra le prime tre posizioni nelle rispettive regioni.

Una questione di costi
Secondo UBS, è il vantaggio in termini di costi delle città di medie dimensioni ad aver influenzato la classifica. «Poiché queste città dispongono già di un'infrastruttura ben sviluppata, di numerose possibilità di shopping e tempo libero, nonché di accesso all'istruzione e alla cura dei bambini, i costi della vita sensibilmente più bassi rispetto ai grandi centri portano a vantaggi evidenti», afferma Rieder.

Il costo della vita a Vevey, per esempio, è di circa il 15% inferiore rispetto a quello di Ginevra. E ad Aarau e Sciaffusa si arriva addirittura al 28 e 34% in meno rispetto al livello di Zurigo.

In Ticino c'è la sorpresa
Secondo Ubs, a livello ticinese, Lugano, Locarno e, a sorpresa, Tenero-Contra sono i tre comuni più attrattivi per le famiglie con due figli e un reddito medio. «Queste località coniugano una buona accessibilità con un’ampia offerta di attività ricreative e culturali, nonché un’elevata qualità di vita in un contesto caratterizzato dal clima e dallo stile di vita mediterranei».

Completano la top 10 Ascona, Muralto, Val Mara, Minusio, Melide, Morcote e Bellinzona.

Un po' diversa la panoramica per quanto concerne le famiglie a reddito alto: 1. Lugano. 2. Ascona. 3. Locarno. 4. Tenero-Contra. 5. Muralto. 6. Melide. 7. Morcote. 8. Paradiso. 9. Castel San Pietro.10. Minusio.

Mentre per le famiglie a reddito basso la classifica è la seguente: 1. Locarno. 2. Tenero-Contra. 3. Lugano. 4. Val Mara. 5. Ascona. 6. Muralto. 7. Bellinzona. 8. Minusio. 9. Vacallo. 10. Mendrisio.

Determinante l'entità del reddito
L'attrattiva di un luogo di residenza dipende tuttavia anche fortemente dal tipo di nucleo familiare e dalle relative possibilità finanziarie. Secondo lo studio, i nuclei familiari con reddito elevato tendono a orientarsi maggiormente verso i vantaggi fiscali e sono in grado di sostenere costi abitativi più alti.

Per questa categoria risultano più attraenti, dunque, comuni fiscalmente vantaggiosi come Freienbach, Cologny, Appenzell, St. Moritz o Paradiso.

I nuclei familiari con reddito più basso, invece, sono naturalmente più limitati dai costi della vita. Pertanto, scelgono più spesso centri minori accessibili, comuni dell'agglomerato o comuni rurali con un'infrastruttura adeguata.

UBS

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