Il Centro Anziani di Balerna si rinnova: approvato il credito

L’intervento punta ad adeguare la struttura all’evoluzione dei bisogni assistenziali e organizzativi, migliorando gli spazi, la presa a carico e le condizioni di esercizio. L’ampliamento comprenderà camere singole, locali comuni per il reparto protetto, ulteriori camere medicalizzate, locali amministrativi e spazi di supporto. Nell’edificio esistente saranno invece rinnovati camere e locali comuni, adeguate le infrastrutture tecniche e sanitarie e migliorata la sicurezza.

Il progetto comprende anche interventi sul fronte energetico e ambientale. La nuova ala sarà dotata di una pompa di calore aria-acqua e predisposta per il teleriscaldamento. Per l’edificio esistente sono previsti il risanamento energetico, con l’isolamento delle facciate e del sottotetto e la sostituzione dei serramenti, oltre alla riqualificazione degli spazi esterni. I lavori sono stati pianificati in modo da mantenere in esercizio la struttura: i nuovi spazi realizzati con l’ampliamento permetteranno di accogliere temporaneamente gli ospiti durante le successive fasi di ristrutturazione dell’edificio esistente.