Il Centro Anziani di Balerna si rinnova: approvato il credito
Previsti una nuova ala per pazienti con Alzheimer, camere singole e interventi di sostenibilità ambientale.
Previsti una nuova ala per pazienti con Alzheimer, camere singole e interventi di sostenibilità ambientale.
BALERNA - Il Centro degli Anziani di Balerna si prepara a essere ampliato e ristrutturato. Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio che propone la concessione al Comune di Balerna di un contributo unico a fondo perso di 4,99 milioni di franchi per un intervento dal costo complessivo di 15 milioni. Il credito dovrà ora essere sottoposto all’approvazione del Gran Consiglio.
Il progetto prevede il rinnovo dell’edificio medicalizzato esistente e la costruzione di una nuova ala, dove troverà spazio un reparto protetto per persone affette dalla malattia di Alzheimer e da altre forme di demenza. Al termine dei lavori, la capacità del settore medicalizzato passerà dagli attuali 35 a 49 posti letto, sette dei quali saranno destinati al nuovo reparto protetto.
L’intervento punta ad adeguare la struttura all’evoluzione dei bisogni assistenziali e organizzativi, migliorando gli spazi, la presa a carico e le condizioni di esercizio. L’ampliamento comprenderà camere singole, locali comuni per il reparto protetto, ulteriori camere medicalizzate, locali amministrativi e spazi di supporto. Nell’edificio esistente saranno invece rinnovati camere e locali comuni, adeguate le infrastrutture tecniche e sanitarie e migliorata la sicurezza.
Il progetto comprende anche interventi sul fronte energetico e ambientale. La nuova ala sarà dotata di una pompa di calore aria-acqua e predisposta per il teleriscaldamento. Per l’edificio esistente sono previsti il risanamento energetico, con l’isolamento delle facciate e del sottotetto e la sostituzione dei serramenti, oltre alla riqualificazione degli spazi esterni. I lavori sono stati pianificati in modo da mantenere in esercizio la struttura: i nuovi spazi realizzati con l’ampliamento permetteranno di accogliere temporaneamente gli ospiti durante le successive fasi di ristrutturazione dell’edificio esistente.
L’investimento rientra inoltre nel percorso di collaborazione e progressiva integrazione avviato tra il Centro degli Anziani di Balerna e l’Ente Case Anziani Mendrisiotto. Il progetto si inserisce negli indirizzi della Pianificazione integrata LAnz-LACD 2021-2030, che mirano a una maggiore integrazione regionale dell’offerta, ad adeguate economie di scala e al rafforzamento della sostenibilità organizzativa e gestionale delle strutture.
Dei 15 milioni di franchi necessari per l’opera, il Cantone riconosce una spesa di 9,98 milioni. Il messaggio propone un contributo unico a fondo perso di 4,99 milioni, pari al 50% del costo riconosciuto. Per la quota restante è previsto il riconoscimento degli oneri finanziari nei costi di gestione, entro i limiti dei parametri cantonali applicabili. La parte che eccede il costo riconosciuto resterà invece a carico del Comune di Balerna.