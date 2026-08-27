Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

L’Ufficio federale della cibersicurezza è a conoscenza del caso e raccomanda di non effettuare alcun pagamento. L’ACSI consiglia di contestare formalmente la richiesta, inviando una mail da un nuovo indirizzo e dichiarando di non aver mai aderito ai servizi, chiedendo l’annullamento del credito e delle spese. Fondamentale, conservare tutta la documentazione ricevuta.