Vedeggio - Cassarate, fumogeni in galleria per le prove di sicurezza

Il test, condotto dall'Area Esercizio e Manutenzione del Dipartimento del territorio (DT), servirà a collaudare gli impianti di ventilazione e antincendio dopo le recenti migliorie apportate ai sistemi di sicurezza della galleria e a valutarne la reazione in caso di incendio.

Durante la simulazione, avverte il DT, è possibile che del fumo fuoriesca dai portali della galleria Vedeggio - Cassarate o dal camino centrale situato nel territorio del Comune di Comano, nelle immediate vicinanze degli stabili RSI.