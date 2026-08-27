Vedeggio - Cassarate, fumogeni in galleria per le prove di sicurezza
Chiusura notturna il 31 agosto: test di sicurezza per verificare l'efficienza degli impianti antincendio e di ventilazione dopo gli ultimi interventi.
Chiusura notturna il 31 agosto: test di sicurezza per verificare l'efficienza degli impianti antincendio e di ventilazione dopo gli ultimi interventi.
LUGANO - La galleria Vedeggio - Cassarate sarà chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni il 31 agosto, dalle 21.00 alle 05.00, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e una prova degli impianti di sicurezza.
In particolare, tra le 21.00 e le 24.00 sarà testato il funzionamento dei sistemi di sicurezza attraverso l'impiego di fumogeni, simulando un incendio che potrebbe svilupparsi in veicoli fermi o in movimento all'interno del tunnel.
Il test, condotto dall'Area Esercizio e Manutenzione del Dipartimento del territorio (DT), servirà a collaudare gli impianti di ventilazione e antincendio dopo le recenti migliorie apportate ai sistemi di sicurezza della galleria e a valutarne la reazione in caso di incendio.
Durante la simulazione, avverte il DT, è possibile che del fumo fuoriesca dai portali della galleria Vedeggio - Cassarate o dal camino centrale situato nel territorio del Comune di Comano, nelle immediate vicinanze degli stabili RSI.
Il Dipartimento precisa che i fumogeni utilizzati durante l'esercizio non sono nocivi e non avranno effetti sull'ambiente circostante né sulla salute.