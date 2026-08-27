Denaro sporco al confine: il 36enne e la borsa rossa che scotta

Le successive analisi hanno però aggiunto un elemento decisivo: le banconote erano fortemente contaminate da cocaina, circostanza che ha fatto ritenere probabile una provenienza legata al traffico di stupefacenti. Il 36enne è stato così condannato, nell’ambito di una procedura abbreviata, a 14 mesi di carcere sospesi con un periodo di prova di due anni per riciclaggio di denaro. Le parti hanno già rinunciato a ricorrere in appello.

Resta tuttavia più di un interrogativo. Durante il procedimento l’imputato ha evitato di chiarire diversi aspetti della vicenda, avvalendosi ripetutamente della facoltà di non rispondere. Solo in seguito ha ammesso di sapere che il denaro proveniva da attività riconducibili al mondo della droga, pur sostenendo di non conoscerne l’importo.