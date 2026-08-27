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«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

La questione della docente delle scuole dell'infanzia, non confermata dal Municipio di Coldrerio, finirà davanti al Consiglio di Stato. Ma a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico l'effetto sospensivo complica le cose.
«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
Ti-Press/Benedetto Galli
di Filippo ZanoliVice caporedattore
«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
La questione della docente delle scuole dell'infanzia, non confermata dal Municipio di Coldrerio, finirà davanti al Consiglio di Stato. Ma a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico l'effetto sospensivo complica le cose.

COLDRERIO - È arrivata «ultimissima» nella graduatoria del concorso indetto per la sua posizione di docente presso la scuola dell’infanzia di Coldrerio. Il suo posto a tempo pieno è stato quindi affidato a un’altra docente, stando a quanto appreso, già attiva nella struttura a tempo parziale.

La delusione delle famiglie di Coldrerio, che come scritto su queste pagine digitali, per la maestra Francesca si erano mobilitate in forze, è quindi ancora più amara.

La questione però non è ancora chiusa. Come confermato dall'avvocato di VPOD Edoardo Cappelletti che ha seguito inizialmente il suo caso - ora nelle mani di un avvocato esterno incaricato dal Sindacato - la questione finirà davanti al Consiglio di Stato con un ricorso che ha effetto sospensivo sulla decisione del Municipio.

Quest'ultimo, dal canto suo, ha già presentato una risposta per revocare l’effetto sospensivo e opporsi al ricorso.

Secondo l'avvocato ricorrente, dopo diversi incarichi consecutivi, la docente «avrebbe dovuto essere nominata stabilmente o ricevere quantomeno un’indennità d’uscita».

COLDRERIO
Un paese in difesa della maestra Francesca: «Una sensibilità rara, ha unito bimbi e genitori»

Fatale a detta del Municipio il colloquio valutativo avvenuto il 18 giugno 2026, con il punteggio della docente peggiore tra le candidate; punteggio che, tuttavia, il ricorso ritiene «arbitrario e contraddittorio».

Francesca «viene descritta come una docente non capace di concretizzare il suo sapere e di inserirlo all'interno del processo educativo», riporta la valutazione attribuita. Questo malgrado fosse quella più “anziana” e con più esperienza fra le candidate ritenute papabili.

A una manciata di giorni dall'inizio della scuola chi troveranno in classe bimbe e bimbi coldreriesi? È effettivamente un garbuglio. Visto l'effetto sospensivo del ricorso presentato, l'incarico è ancora «congelato».

Detto questo è però molto probabile che a cominciare l'anno scolastico sarà comunque l’altra candidata, da chiarire se in veste di docente supplente o incaricata.

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