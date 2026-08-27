Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

«Vengano qui a vedere»

A Figino tuttavia non hanno alcuna voglia di ridimensionare il problema. E un altro residente precisa: «Vengano qui a vedere. È una follia. Ci sono esempi eclatanti anche di noti personaggi che passano a pochi metri dalla riva ignorando le minime regole di sicurezza. Se ne fregano dei bagnanti e fanno manovre assurde. Si sta aspettando che accada la tragedia? Non scherziamo. Siamo in diversi a notare che qualcosa non va. Di controlli di polizia però non ne vediamo mai. Eppure abbiamo anche già fatto delle segnalazioni puntuali a chi di dovere. Invano».