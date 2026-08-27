Un colore che proprio stona

A fine agosto dell’anno scorso, infatti, sono stati rimossi teloni e ponteggi che hanno mostrato il risultato finale: la facciata, che in precedenza era di un tenue color salmone, è diventata grigia. Anche gli elementi di lattoneria, come canali di gronda e pluviali, sono stati sostituiti: al posto del rame è comparsa una lamiera zincata grigia.