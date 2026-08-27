Festeggiati 66 nuovi diplomati nel settore dell’automobile

Lorenzo Lazzarino, responsabile della formazione professionale di UPSA, ha aperto l’evento dando il benvenuto a tutti i presenti e complimentandosi con tutti i 66 giovani. La serata è stata condotta da Sara Bellini, conduttrice di Teleticino, che ha accolto sul palco il sindaco Loris Galbusera per un saluto da parte del comune di Biasca. È poi intervenuto il Direttore di UPSA Svizzera, Christian Wyssmann, che si è complimentato con i diplomati.

Per concludere, si è rivolto alla platea l’aggiunto al Direttore della Divisione della Formazione professionale, Oscar Gonzalez Peral, che ha ringraziato le famiglie dei giovani, le aziende formatrici, gli istruttori dei corsi interaziendali e i docenti SPAI per aver contribuito alla formazione dei nuovi professionisti del settore dell’automobile.