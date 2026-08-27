Festeggiati 66 nuovi diplomati nel settore dell’automobile
Fine dell'apprendistato per molti giovani meccanici di manutenzione, assistenti di manutenzione e meccatronici.
Fine dell'apprendistato per molti giovani meccanici di manutenzione, assistenti di manutenzione e meccatronici.
BIASCA - Si è svolta martedì 25 agosto a Biasca la cerimonia di consegna dei diplomi delle professioni di assistente di manutenzione per automobili CFP, meccanico/a di manutenzione per automobili AFC e meccatronico/a d’automobili AFC.
Come consuetudine l'Unione Professionale Svizzera dell’Automobile (UPSA) Sezione Ticino ha invitato i neodiplomati e le neodiplomate nel suggestivo sito delle vecchie Officine FFS di Biasca (che oggi accolgono lo Swiss Railpark St. Gotthard) per festeggiare l’importante traguardo raggiunto.
Lorenzo Lazzarino, responsabile della formazione professionale di UPSA, ha aperto l’evento dando il benvenuto a tutti i presenti e complimentandosi con tutti i 66 giovani. La serata è stata condotta da Sara Bellini, conduttrice di Teleticino, che ha accolto sul palco il sindaco Loris Galbusera per un saluto da parte del comune di Biasca. È poi intervenuto il Direttore di UPSA Svizzera, Christian Wyssmann, che si è complimentato con i diplomati.
Per concludere, si è rivolto alla platea l’aggiunto al Direttore della Divisione della Formazione professionale, Oscar Gonzalez Peral, che ha ringraziato le famiglie dei giovani, le aziende formatrici, gli istruttori dei corsi interaziendali e i docenti SPAI per aver contribuito alla formazione dei nuovi professionisti del settore dell’automobile.
La serata è proseguita con la consegna dei certificati federali di formazione pratica per gli assistenti di manutenzione per automobili CFP, e degli attestati federali di capacità per i meccanici e le meccaniche di manutenzione per automobili AFC e per i meccatronici e meccatroniche d’automobili AFC. Tutti i neodiplomati e le neodiplomate hanno ricevuto anche il certificato UPSA.
Il momento più atteso è stato la premiazione dei giovani che hanno ottenuto i migliori risultati nelle procedure di qualificazione 2026. Quest’anno, grazie al supporto di UPSA Ticino, di ESA Ticino e Engadina, di ACS Sezione Ticino e di SGE Sagl, sono stati consegnati ben 17 premi.
Si è cominciato con il premio UPSA Ticino, che ha premiato i giovani che hanno ottenuto le tre migliori note quale media finale d’esame per ogni profilo di formazione.
È stata poi la volta dei premi ESA Ticino e Engadina, che hanno premiato i tre giovani che hanno ottenuto la miglior nota nella posizione lavori pratici.
Chi ha ottenuto la miglior nota nei corsi interaziendali ha invece ricevuto il premio messo in palio da ACS Sezione Ticino mentre a chi ha ottenuto il miglior risultato d'esame nella specializzazione veicoli commerciali ha ricevuto il premio di SGE Sagl (Scuola Guida Evoluzione).
A conclusione della cerimonia è stato presentato il progetto Young4vintage di SHVF (Swiss Historic Vehicle Federation), che con il supporto dell’associazione Next Heritege mira ad avvicinare i giovani al mondo delle auto d’epoca.
I premiati:
Assistente di manutenzione per automobili CFP
Premio UPSA
1° Giorgino Cosimo nota 5.1
2° Ferreira Leite Leonardo nota 5.0
3° Romano Antonio nota 5.0
Premio ESA
Giorgino Cosimo nota 5.3
PREMIO ACS
Romano Antonio nota 5.5
Meccanico/a di manutenzione d’automobili AFC
Premio UPSA
1° Gianolli Gioele nota 5.4
2° Milani Marzio nota 5.3
3° Maratea Mattia nota 5.0
Premio ESA
Gasparini Samuele nota 5.6
Premio ACS
Gasparini Samuele nota 5.5
Premio SGE Sagl
Grmas Gabriel nota 4.9
Meccatronico/a d’automobili AFC
Premio UPSA
1° Valsangiacomo Daniele nota 5.2
2° Bruga Mathias nota 5.2
3° Massaini Luca nota 5.1
Premio ESA
Bruga Mathias nota 5.2
Premio ACS
Bruga Mathias nota 5.5
Premio SGE Sagl
Bruga Mathias nota 5.1
Tutti i neodiplomati e tutte le neodiplomate:
Assistente di manutenzione d’automobili CFP
Bordoli Tommaso
Canaj Ahmet
Crivelli Natan
Delmenico Jonathan
Do Cabo Lucas
Dulla Altin
Fago Federico
Ferreira Leite Leonardo
Giorgino Cosimo
Haidary Shukrullah
Hossaini Navid
Ivanov Darko
Lima Correia William
Mosimann Jan
Pintadu Denis
Romano Antonio
Speranza Samuel Dorian
Meccanico/a di manutenzione d’automobili AFC
Bernasconi Fabio
Boschetti Yannick
Bralla Emanuele
Casoli Enea
Cattaneo Piero
Crivelli Martino
De Oliveira Rebelo Goncalo
Denti Kimi
Di Silvestro Evan
Dominioni Emanuele
Fernandes Ribeiro Nicholas
Ferritto Leandro
Garieri Francesco
Gasparini Samuele
Gianolli Gioele
Grmas Gabriel
Maffi Oliver
Mancassola Andrea
Mancassola Manuel
Milani Marzio
Nucifora Gabriele
Otoka Owandji Ivo
Pepe Trindade Leandro José
Pulisci Giuliano Pio
Rossetti Ivan
Taddei Liv
Vegni Matteo
Meccatronico/a d'automobili AFC
Alvarez Matteo
Bastos Barrocas Francesco
Bruga Mathias
Cancelas Fandino Ruben
Casanova Davide
Cavalli Ewan
Colombo Alex
Damiano Rocco
Di Paolo Luca
Durmishi Eris
Giovane Andrea
Goetsch Aviel
Kamishi Alban
LombardiMalyk
Lopes Nardiello Matthias
Massaini Luca
Pronzini Fabio
Respini Leonardo
Rodà Christian
Ruspini Crystel
Salvatori Tommaso
Valsangiacomo Daniele