Un portale unico e cantonale per gli asili nido

La scelta di avere figli, sottolineano, rappresenta oggi una sfida complessa per le famiglie e per lo Stato, alla quale non è semplice trovare soluzioni. «Talvolta, tuttavia, anche piccoli accorgimenti concreti possono generare benefici significativi». Tra questi, secondo Speziali e Isabella, c’è la possibilità di eliminare alcuni degli ostacoli pratici e burocratici che complicano la quotidianità delle famiglie. E uno di questi riguarda proprio l’accesso ai servizi per l’infanzia.

Un esempio concreto arriva dalla Città di Bellinzona, dove, grazie al coinvolgimento degli asili nido del territorio, si sta lavorando alla creazione di una lista d’attesa comune e di un unico canale d’iscrizione per le famiglie. L’obiettivo è ridurre le iscrizioni multiple e la frammentazione delle liste, alleggerire gli oneri amministrativi delle strutture e fornire alla Città dati più attendibili e aggiornati sul fabbisogno e sulla disponibilità dei posti.