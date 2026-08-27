Attribuzione dei dipartimenti, l'MPS: «Serve più trasparenza»

Il riferimento va ai recenti fatti politici che hanno coinvolto i cambiamenti di dipartimento. «Prima si è tolta la responsabilità della polizia a Gobbi; poi Gobbi e Zali si sono scambiati la polizia e un paio d’altri uffici; dopo di che a Zali è stata tolta la polizia e la magistratura, passata a Carobbio Guscetti».