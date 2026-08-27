Nasce il Family Month: un mese di eventi per le famiglie locarnesi
Un ricco calendario di appuntamenti gratuiti e inclusivi accompagna il rientro a scuola e sostiene la genitorialità nel Locarnese.
Settembre è il mese in cui le famiglie riprendono i ritmi quotidiani: le sveglie, gli orari, i compiti. È anche il periodo in cui, finite le vacanze, pur ricominciando gli impegni, resta la voglia di ritrovarsi e di trascorrere del tempo insieme, con leggerezza e spensieratezza. Da questa consapevolezza e dalla volontà di contribuire concretamente al benessere di famiglie, bambini e genitori, nasce il Family Month, la nuova iniziativa della Città di Locarno che raccoglie in un unico calendario diversi appuntamenti distribuiti su cinque fine settimana, dal 29 agosto al 27 settembre 2026.
Per il Sindaco Nicola Pini, «confrontati a una società sempre più disabituata e allergica al rumore e alle dinamiche legate ai bambini, Locarno deve garantire un occhio di riguardo alle famiglie. Per riconoscere e onorare il loro impegno e coraggio, inauguriamo una nuova iniziativa che vuole promuovere e mettere in rete una serie di proposte e attività concepite proprio per chi sta svolgendo il compito più importante di tutti, ovvero assicurare il futuro della nostra società».
Chi ha bambini sa quanto sia poco il tempo per identificare, ogni settimana, cosa fare tutti insieme. Il Family Month risponde a questo bisogno, proponendo, selezionando, coordinando e sintetizzando, in una locandina e un calendario unico, l'offerta di Città, enti, associazioni, musei e organizzatori attivi sul territorio. Come spiega la capa dicastero Socialità, Giovani e Cultura, Nancy Lunghi, «rendere leggibile e accessibile l'offerta di eventi è una misura concreta in questa direzione: significa abbassare la soglia di accesso per chi, per lingua, per orari o per abitudine, fatica a orientarsi tra le proposte della Città.»
L’iniziativa vuole inoltre rafforzare lo spirito comunitario cittadino, offrendo una piattaforma di incontro tra le famiglie locarnesi, che potranno così non solo trascorrere del tempo insieme, ma anche conoscersi meglio, condividere esperienze e trovare punti di intesa.
Un programma per tutti i gusti
La varietà è la cifra dell'iniziativa. Si comincia il 29 e 30 agosto con "Il castello incantato", il 28° Festival internazionale di teatro con figure del Teatro dei Fauni, e si chiude il 27 settembre al Parco Balli con il Family Groove Club, una nuova iniziativa che da Lugano arriva a Locarno per proporre una mattinata di discoteca all’aperto per tutta la famiglia, permettendo ai genitori di divertirsi con i propri figli. Nel mezzo trovano spazio lo sport con il Triathlon Locarno e il suo villaggio dedicato ai più piccoli; la storia e il patrimonio con "Locarno Romana" al Castello Visconteo e il "Locarno Time Travel Tour" nel centro storico; l'arte con "Yoga & Arte in Famiglia" al Museo Casa Rusca; la natura con la Festa al Parco Robinson e la visita al giardino della Fondazione Marguerite Arp; la musica con "Corti inCanto" tra chiostri e cortili; le culture del mondo con la Festa dei popoli in Piazza Grande. Il 19 settembre "Ti diamo il benvenuto" apre i Musei Casorella e Casa Rusca con tante attività per scoprire i servizi della Città, quest'anno anche nel segno dell'Anno internazionale del Volontariato.
Tutte le attività proposte sono aperte a tutti e gratuite. Alcune richiedono l'iscrizione o hanno posti limitati: le modalità di partecipazione sono indicate, evento per evento, nella pagina dedicata all’iniziativa.
Un tassello del percorso UNICEF “Comune amico dei bambini”
Con il Family Month la Città prosegue il cammino intrapreso con il riconoscimento UNICEF di Comune amico dei bambini e con il Piano d'azione comunale, che impegna Locarno a considerare i bisogni dei bambini e delle famiglie in tutte le sue politiche. Nel 2020, Locarno è stato il primo Comune ticinese a raggiungere questo importante traguardo, di recente riconfermato. L’iniziativa “Comune amico dei bambini” di UNICEF si rifà alla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ONU del 20 novembre 1989, ratificata dalla Svizzera nel 1997. L’articolo 12 in particolare sancisce il diritto dei bambini e dei ragazzi all’ascolto e alla partecipazione nelle decisioni che li riguardano.
Informazioni e calendario
Il calendario dettagliato, con orari, luoghi e modalità di iscrizione di ciascun appuntamento, è disponibile su www.locarno.ch/family-month. I singoli eventi saranno inoltre presentati e ripresi sui canali social della Città di Locarno per tutta la durata del mese.