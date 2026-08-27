Nasce il Family Month: un mese di eventi per le famiglie locarnesi

Un programma per tutti i gusti

La varietà è la cifra dell'iniziativa. Si comincia il 29 e 30 agosto con "Il castello incantato", il 28° Festival internazionale di teatro con figure del Teatro dei Fauni, e si chiude il 27 settembre al Parco Balli con il Family Groove Club, una nuova iniziativa che da Lugano arriva a Locarno per proporre una mattinata di discoteca all’aperto per tutta la famiglia, permettendo ai genitori di divertirsi con i propri figli. Nel mezzo trovano spazio lo sport con il Triathlon Locarno e il suo villaggio dedicato ai più piccoli; la storia e il patrimonio con "Locarno Romana" al Castello Visconteo e il "Locarno Time Travel Tour" nel centro storico; l'arte con "Yoga & Arte in Famiglia" al Museo Casa Rusca; la natura con la Festa al Parco Robinson e la visita al giardino della Fondazione Marguerite Arp; la musica con "Corti inCanto" tra chiostri e cortili; le culture del mondo con la Festa dei popoli in Piazza Grande. Il 19 settembre "Ti diamo il benvenuto" apre i Musei Casorella e Casa Rusca con tante attività per scoprire i servizi della Città, quest'anno anche nel segno dell'Anno internazionale del Volontariato.