Gianinazzi subentra in Municipio, Molteni guida l’Ufficio tecnico
L’avvicendamento nei ruoli chiave punta a consolidare la gestione dei progetti e migliorare i servizi per la cittadinanza.
BIOGGIO - Il Comune di Bioggio annuncia l’entrata in carica della nuova Municipale Maruska Gianinazzi, finora consigliere comunale, che subentra a Riccardo Molteni, recentemente nominato capo dell’Ufficio tecnico comunale.
La nomina di Gianinazzi segna un momento importante per l’Esecutivo, che accoglie una nuova figura chiamata a contribuire alla gestione politica e amministrativa del Comune. La neo‑Municipale porta esperienza e una visione orientata sia alla continuità dei progetti in corso sia allo sviluppo di nuove iniziative per la cittadinanza.
Riccardo Molteni, dopo anni di impegno politico, assume ora la responsabilità dell’Ufficio tecnico, un ruolo chiave per il coordinamento delle opere pubbliche, la pianificazione territoriale, la gestione delle infrastrutture e dell’edilizia privata. La sua esperienza di architetto e la profonda conoscenza del territorio rappresentano un valore aggiunto per l’efficienza dei servizi tecnici comunali.
L’Esecutivo esprime soddisfazione per questa doppia evoluzione istituzionale, sottolineando che la nuova organizzazione interna punta a rafforzare la capacità operativa del Comune e a rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della popolazione. Alla signora Gianinazzi e al signor Molteni vanno i migliori auguri per i nuovi incarichi.