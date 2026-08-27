Entrata in funzione la nuova Direttrice dell’Azienda agraria cantonale

In qualità di Direttrice dell’Azienda agraria cantonale sarà responsabile della conduzione dell’Azienda e delle sue tre sedi di Coldrerio-Mezzana, il Demanio agricolo di Gudo e l’Alpe Giumello, coordinando le attività negli ambiti della viticoltura, dell’orticoltura, della frutticoltura, della foraggicoltura, della campicoltura e della produzione animale. Oltre alla gestione delle attività produttive e delle risorse umane e finanziarie, le responsabilità sono di tipo organizzativo, strategico, con particolare attenzione allo sviluppo della sperimentazione, dell’innovazione e della sostenibilità in agricoltura, in stretta collaborazione con gli istituti di ricerca federali, con l’Ufficio della consulenza agricola e del Servizio fitosanitario cantonale nonché con le organizzazioni agricole.

Un ruolo importante riveste anche la collaborazione con il Centro professionale del verde (CPV) nell’ambito della formazione professionale di base e continua, favorendo il legame tra formazione teorica e pratica e il trasferimento di conoscenze a beneficio dell’agricoltura ticinese.