Entrata in funzione la nuova Direttrice dell’Azienda agraria cantonale
Lucia Bernasconi subentra a Daniele Maffei, passato al beneficio della pensione alla fine del 2025.
BELLINZONA - Il Dipartimento delle finanze e dell’economia informa che lunedì 24 agosto 2026 Lucia Bernasconi è entrata in funzione quale Direttrice dell’Azienda agraria cantonale. Subentra a Daniele Maffei, passato al beneficio della pensione alla fine del 2025.
Classe 1994, Lucia Bernasconi ha studiato presso il Politecnico federale di Zurigo dove ha conseguito un Bachelor e un Master in scienze agrarie, quest’ultimo con un Major in produzione vegetale e un Minor in scienze dei ruminanti. Lucia Bernasconi porta con sé una solida esperienza nel settore primario. Oltre ad esperienze pratiche presso aziende agricole in vari ambiti, per quasi sette anni ha ricoperto il ruolo di collaboratrice scientifica presso la sede ticinese dell’Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e dello spazio rurale (Agridea).
In qualità di Direttrice dell’Azienda agraria cantonale sarà responsabile della conduzione dell’Azienda e delle sue tre sedi di Coldrerio-Mezzana, il Demanio agricolo di Gudo e l’Alpe Giumello, coordinando le attività negli ambiti della viticoltura, dell’orticoltura, della frutticoltura, della foraggicoltura, della campicoltura e della produzione animale. Oltre alla gestione delle attività produttive e delle risorse umane e finanziarie, le responsabilità sono di tipo organizzativo, strategico, con particolare attenzione allo sviluppo della sperimentazione, dell’innovazione e della sostenibilità in agricoltura, in stretta collaborazione con gli istituti di ricerca federali, con l’Ufficio della consulenza agricola e del Servizio fitosanitario cantonale nonché con le organizzazioni agricole.
Un ruolo importante riveste anche la collaborazione con il Centro professionale del verde (CPV) nell’ambito della formazione professionale di base e continua, favorendo il legame tra formazione teorica e pratica e il trasferimento di conoscenze a beneficio dell’agricoltura ticinese.
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia formula a Lucia Bernasconi i migliori auguri per il nuovo incarico e desidera ringraziare vivamente Daniele Maffei, che dal 21 dicembre 2025 è passato al beneficio della pensione, per il suo importante contributo e il suo impegno nei confronti dell'agricoltura ticinese nel corso di tutta la sua carriera professionale.