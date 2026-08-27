AMB abbassa le tariffe elettriche, si risparmieranno circa 54 franchi l'anno

Resta invece la possibilità di scegliere la tariffa dinamica, che mantiene la differenziazione tra fasce orarie e stagioni, ideale per chi desidera adattare i consumi ai segnali di prezzo. I costi di utilizzo della rete rimarranno sostanzialmente invariati rispetto al 2026, senza variazioni significative nelle relative tariffe.

Sul fronte dei tributi e degli oneri regolamentati, il tributo federale per la promozione delle energie rinnovabili (RIC), il contributo FER e la tassa per l’utilizzo del demanio pubblico restano stabili. Si registrano invece riduzioni per gli oneri dei servizi di sistema gestiti da Swissgrid e per il contributo alla riserva strategica di energia elettrica, mentre la tassa solidale introdotta nel 2026 subirà un aumento.