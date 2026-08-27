AMB abbassa le tariffe elettriche, si risparmieranno circa 54 franchi l'anno
Le famiglie beneficeranno di una riduzione complessiva dei costi, con sistemi di tariffazione più chiari e flessibili.
Nel 2027 AMB annuncia una nuova riduzione delle tariffe elettriche. Grazie a una strategia di approvvigionamento prudente e a lungo termine, il costo dell’energia per famiglie e PMI scenderà di circa 1 cts/kWh, segnando il terzo anno consecutivo di diminuzione.
La novità principale riguarda la struttura tariffaria: per le tariffe standard verrà eliminata la distinzione tra fascia alta e bassa, sostituita da una tariffa unica. Questa scelta punta a semplificare la bolletta e a garantire maggiore trasparenza ai clienti.
Resta invece la possibilità di scegliere la tariffa dinamica, che mantiene la differenziazione tra fasce orarie e stagioni, ideale per chi desidera adattare i consumi ai segnali di prezzo. I costi di utilizzo della rete rimarranno sostanzialmente invariati rispetto al 2026, senza variazioni significative nelle relative tariffe.
Sul fronte dei tributi e degli oneri regolamentati, il tributo federale per la promozione delle energie rinnovabili (RIC), il contributo FER e la tassa per l’utilizzo del demanio pubblico restano stabili. Si registrano invece riduzioni per gli oneri dei servizi di sistema gestiti da Swissgrid e per il contributo alla riserva strategica di energia elettrica, mentre la tassa solidale introdotta nel 2026 subirà un aumento.
Complessivamente, per la categoria CASA si prevede una diminuzione di circa 1.2 cts/kWh: per una famiglia tipo con un consumo annuo di 4'500 kWh, il risparmio sarà di circa 54 franchi all’anno, pari al 5%.