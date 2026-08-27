HelvEthica Ticino perde pezzi
Dimissioni per quattro membri dei Comitati associativo e strategico, tra cui la deputata Maria Pia Ambrosetti che proseguirà come indipendente il suo mandato in Gran Consiglio
Quattro membri dei Comitati associativo e strategico di HelvEthica Ticino hanno annunciato le proprie dimissioni con effetto al 31 agosto. Si tratta della co-presidente Maria Pia Ambrosetti, della coordinatrice Isa De Luca, di Maria Invernizzi e Cristina Gianocca.
La decisione, spiegano le quattro dimissionarie in un comunicato, arriva dopo mesi di confronto e tentativi di ricomporre le divergenze emerse all'interno dei Comitati sulla conduzione dell'associazione e sull'attuazione dei suoi principi. Tra i motivi indicati figurano le modalità prospettate per l'ingresso di un nuovo membro nel Comitato e la riorganizzazione delle funzioni dirigenziali, che comprenderebbe una carica di presidente non prevista dagli Statuti.
Secondo le firmatarie, il punto di non ritorno è stato raggiunto quando una parte del Comitato ha dichiarato di non riconoscere la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, definita dagli Statuti organo supremo dell'associazione.
Ambrosetti proseguirà il proprio mandato in Gran Consiglio come deputata indipendente, mentre De Luca continuerà a sedere nel Consiglio comunale di Capriasca come indipendente. Le quattro dimissionarie assicurano infine che proseguirà il loro impegno a favore dei principi di trasparenza, indipendenza e rispetto delle regole democratiche.