È morto Tim Curry
L'attore britannico, noto per “The Rocky Horror Picture Show” e “IT”, era stato uno dei volti più riconoscibili del cinema degli anni '80 e '90. Aveva 80 anni.
L'attore britannico, noto per “The Rocky Horror Picture Show” e “IT”, era stato uno dei volti più riconoscibili del cinema degli anni '80 e '90. Aveva 80 anni.
LOS ANGELES - L'attore britannico Tim Curry è spirato nella notte di martedì nella sua casa di Los Angeles, a riportarlo è il portale americano TMZ.
Aveva 80 anni e da più di un decennio stava affrontando, in una lunga battaglia, vari problemi di salute.
Nella sua lunga e stimata carriera Curry aveva interpretato tantissimi ruoli, spesso pittoreschi e sopra le righe, finendo anche più volte a vestire i panni dell'antagonista o del cattivo.
Il più noto di questi è senz'altro il dr. Frank-N-Furter nel musical cult “The Rocky Horror Picture Show” (1975), ruolo peraltro d'esordio, che lo ha consacrato a livello internazionale.
Senza dubbio iconica anche la sua interpretazione del demoniaco clown Pennywise nel film televisivo “IT” (1990) che ha terrorizzato più di una generazione di bambini.
Furono proprio gli anni '90 a renderlo volto noto e riconoscibilissimo, apparendo in diversi film di grido come “Caccia a Ottobre Rosso” (1990), “Mamma, ho riperso l'aereo” (1992), “I tre moschettieri” (1993). Memorabile pure la sua interpretazione di Long John Silver nel classico per bambini “I Muppet e l'isola del tesoro” (1996).
Poliedrico, Curry ha continuato a lavorare per il cinema e la televisione - anche in veste di doppiatore - fino al 2024.
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