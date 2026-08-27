Il DT al Pentathlon del boscaiolo di Lodrino

Per l’occasione il DT ha previsto una postazione informativa al Campo sportivo, dove sarà possibile conoscere più da vicino la strategia del Cantone a favore del bosco ticinese. In particolare, lo stand sarà dedicato al Piano forestale cantonale (PFC), il cui aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Stato il 10 giugno 2026.

Il Piano forestale cantonale (PFC) è lo strumento di pianificazione che delinea gli indirizzi della politica forestale del Cantone Ticino per i prossimi decenni. Il nuovo PFC nasce dalla consapevolezza che il bosco ticinese sta attraversando una fase di profonda trasformazione che nei prossimi decenni lo porterà a confrontarsi con sfide complesse e interconnesse, tra cui l’aumento delle temperature, la crescente frequenza di eventi estremi – quali siccità, tempeste e incendi, la diffusione di organismi nocivi e malattie –, nonché le sempre maggiori pressioni legate all’utilizzo del territorio e alle aspettative della società. A questi fattori si aggiunge la necessità di promuovere una gestione forestale economicamente sostenibile, in grado di valorizzare il legno quale risorsa locale, rinnovabile e strategica. Il Piano forestale cantonale definisce le strategie, gli obiettivi e le misure che il Cantone Ticino intende attuare per garantire la tutela dell’interesse pubblico nei confronti del bosco. Nel documento si pongono pertanto le basi per preservare la multifunzionalità delle foreste ticinesi, favorire lo sviluppo di un settore forestale solido e promuovere uno sviluppo territoriale coordinato e rispettoso del patrimonio forestale.