Crisi idrica nel Mendrisiotto: nasce l’Associazione "La goccia che conta"

In un contesto di costante stress idrico, «queste strutture rappresentano una risorsa pubblica fondamentale. A breve termine, possono essere riconvertite per fornire acqua non potabile destinata a usi non alimentari nell’agricoltura, nell’industria, per il lavaggio di strade e veicoli, oppure per l’irrigazione di giardini e parchi. In una prospettiva a lungo termine, mantenere attivi questi impianti significa salvaguardare le falde sottostanti e creare le premesse per le opere di risanamento: un atto di responsabilità verso le generazioni future, che un giorno potranno forse tornare ad attingere acqua potabile».

In concomitanza con la sua costituzione, l’associazione ha promosso un momento di sensibilizzazione davanti al Pozzo Polenta di Morbio Inferiore: un sito emblematico, vittima non solo di un grave inquinamento, ma anche di una battaglia legale che si trascina da 18 anni. Obiettivo: mobilitare l’opinione pubblica, affinché non dimentichi quanto accaduto e ne tragga spunto per chiedere ai Comuni e al Cantone un cambiamento di rotta nella gestione di un bene comune primario quale è l’acqua.