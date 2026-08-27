Fuori di zucca, ecco il primo villaggio delle zucche in Ticino
L'apertura è prevista per il 26 settembre.
SAVOSA - In Ticino arriva il primo Villaggio delle Zucche. Dal 26 settembre al primo novembre, gastronomia, attività didattiche, mercatini, laboratori e intrattenimento daranno vita a "Fuori di Zucca" un luogo di incontro, di scambio e di scoperta, si legge in una nota stampa.
A Savosa, le atmosfere e i prodotti dell’autunno saranno la cornice e lo spunto per differenti momenti di condivisione, fra proposte gastronomiche, mercatini artigianali e diverse formule di intrattenimento per grandi e piccini, si legge in una nota stampa.
Stand fotografici permetteranno di scattare ricordi alternativi, mentre attività e laboratori pratici renderanno differente ogni giornata. Nel fine settimana saranno inoltre proposti brunch e aperitivi attorno ai bracieri.
Non mancheranno inoltre, in settimana, le proposte didattiche per le scuole e la possibilità di prenotare gli spazi per compleanni, cene private o aperitivi aziendali.
Protagonisti saranno il territorio e chi ogni giorno si impegna per valorizzarlo. Sono più di settanta, infatti, le collaborazioni intrecciate da Fuori di Zucca, una vetrina di prossimità che vuole coinvolgere anche i turisti, grazie a una promozione capillare sul nostro territorio e anche oltre Cantone.
L'iniziativa è sostenuta da BancaStato, Ticino Turismo, Lugano Region, Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese e Comune di Savosa.