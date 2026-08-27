Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti

Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità locale, contestualmente all’accensione dei semafori cambierà anche la circolazione in via Ala Campagna. Per chi proviene dallo Stradonino entrerà in vigore il divieto di svolta a sinistra su via San Gottardo, mentre per chi arriva da Locarno non sarà più consentito svoltare verso lo Stradonino. Con l’attivazione dell’impianto all’incrocio Al Ponte sarà invece possibile svoltare a sinistra verso Bellinzona provenendo da via Al Pian e dalla zona industriale di Cadenazzo. Sarà inoltre disponibile un collegamento diretto tra via Al Pian e via delle Scuole.



Secondo USTRA, questa prima fase consentirà di garantire migliori condizioni di viabilità durante i lavori attualmente in corso all’incrocio di Cadenazzo FFS. I benefici della semaforizzazione potranno tuttavia essere avvertiti soltanto a partire da dicembre, quando diventerà operativo anche l’impianto previsto presso questo incrocio.

