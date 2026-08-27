Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti
Secondo USTRA, questa prima fase consentirà di garantire migliori condizioni di viabilità durante i lavori attualmente in corso all’incrocio di Cadenazzo FFS.
Secondo USTRA, questa prima fase consentirà di garantire migliori condizioni di viabilità durante i lavori attualmente in corso all’incrocio di Cadenazzo FFS.
CADENAZZO - Prenderà il via dalla serata di sabato 29 agosto 2026 la prima fase di attivazione del sistema semaforico nel comparto di Cadenazzo. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) annuncia l’accensione degli impianti agli incroci di via Camoghè, Al Ponte e Cadenazzo centro, insieme ad alcune modifiche alla viabilità di via Ala Campagna, conosciuta come Stradonino.
L’attivazione rappresenta il primo passo verso l’entrata in servizio dell’intero sistema semaforico di Cadenazzo, prevista, secondo l’attuale programmazione, entro la fine di novembre 2026.
Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità locale, contestualmente all’accensione dei semafori cambierà anche la circolazione in via Ala Campagna. Per chi proviene dallo Stradonino entrerà in vigore il divieto di svolta a sinistra su via San Gottardo, mentre per chi arriva da Locarno non sarà più consentito svoltare verso lo Stradonino. Con l’attivazione dell’impianto all’incrocio Al Ponte sarà invece possibile svoltare a sinistra verso Bellinzona provenendo da via Al Pian e dalla zona industriale di Cadenazzo. Sarà inoltre disponibile un collegamento diretto tra via Al Pian e via delle Scuole.
Secondo USTRA, questa prima fase consentirà di garantire migliori condizioni di viabilità durante i lavori attualmente in corso all’incrocio di Cadenazzo FFS. I benefici della semaforizzazione potranno tuttavia essere avvertiti soltanto a partire da dicembre, quando diventerà operativo anche l’impianto previsto presso questo incrocio.
Per il completamento del sistema bisognerà attendere la fine del 2027, quando saranno messi in funzione anche i semafori nel tratto compreso tra Cadenazzo e Quartino.
Gli impianti saranno sottoposti a un attento monitoraggio e a una regolazione accurata, in modo da adattarne il funzionamento alle condizioni del traffico.