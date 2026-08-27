BELLINZONA
Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
Il graffito, realizzato da ignoti, è già in procinto di cancellazione.
Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
Ti-Press / Pablo Gianinazzi
Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
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Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
Il graffito, realizzato da ignoti, è già in procinto di cancellazione.
Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
Il graffito, realizzato da ignoti, è già in procinto di cancellazione.
È verosimilmente legato alla cronaca recente, un graffito che ignoti hanno sprayato nella notte su uno dei muri esterni dello stabile governativo a Bellinzona. Per la precisione nel “sottopasso” di Via Dogana.
Come appreso, dopo essere stata inizialmente nascosta con dei teli, è stata cancellata da due operai.
I lavori per la rimozione, riporta l'agenzia Ti-Press, sono iniziati attorno alle 11:30.
Fra le parole ancora visibili e riprese dagli obiettivi ci sono «un femminicidio» e «assassino».
L'atto non è stato ancora rivendicato.
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