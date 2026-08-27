MeteoSvizzera, il nuovo sistema di allerte è basato sull’intelligenza artificiale
Il nuovo modello sfrutta deep learning e supercomputer per offrire previsioni più dettagliate e rapide sui temporali, riducendo i falsi allarmi.
LOCARNO - MeteoSvizzera ha introdotto un innovativo modello di previsione dei temporali che sfrutta le più recenti tecniche di machine learning, con l’obiettivo di fornire allerte più precise e tempestive. Il nuovo sistema, operativo dall’estate 2026 dopo quattro anni di sviluppo, consente di prevedere i rischi legati ai temporali nel breve termine in modo più accurato rispetto al passato, grazie all’integrazione di diverse fonti di dati osservativi, tra cui radar e rilevamenti dei fulmini.
I temporali rappresentano una delle sfide più complesse per la meteorologia, poiché interessano aree ristrette e si sviluppano rapidamente, influenzati da variazioni minime di temperatura, umidità e vento. I modelli tradizionali sono in grado di stimare la probabilità di temporali, ma non riescono a determinare con precisione luogo, orario, intensità e traiettoria degli eventi. Per questo, MeteoSvizzera ha rinnovato il proprio sistema di allertamento automatico, ora potenziato dall’intelligenza artificiale, che combina in tempo reale i dati radar con altre fonti per fornire previsioni dettagliate su fenomeni come piogge intense, grandine e fulmini.
Algoritmo addestrato tramite supercomputer
La principale novità è l’impiego di un algoritmo di deep learning, addestrato su un vasto set di dati meteorologici tramite i supercomputer del CSCS di Lugano. Questo modello, una volta addestrato, è in grado di generare previsioni rapide ed efficienti: ogni cinque minuti analizza i dati radar e dei fulmini sull’intero territorio svizzero, considerando anche la complessa topografia nazionale, e calcola la probabilità di eventi intensi nell’ora successiva. Il sistema rileva inoltre se un temporale si sta rafforzando, indebolendo o cambiando direzione.
Rispetto al sistema precedente, il nuovo algoritmo offre una maggiore affidabilità nell’individuazione dei temporali violenti, riduce il numero di falsi allarmi e migliora i tempi di preallerta. Gli utenti dell’app MeteoSwiss e del sito MeteoSvizzera possono così beneficiare di allerte più puntuali e localizzate.
Un supporto fondamentale
L’intelligenza artificiale rappresenta un supporto fondamentale per MeteoSvizzera nell’adempimento del mandato legale della Confederazione in materia di allerte meteorologiche. L’apprendimento automatico permette di gestire ed elaborare grandi quantità di dati, migliorando i modelli previsionali e sviluppando nuovi servizi. Tuttavia, resta essenziale il ruolo degli esperti meteorologi, soprattutto in situazioni di allerta, per interpretare e valutare la complessità delle condizioni atmosferiche. Nonostante i progressi tecnologici, la previsione dei temporali rimane una sfida, richiedendo sempre l’esperienza e le competenze specialistiche degli operatori del settore.