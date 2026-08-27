MeteoSvizzera, il nuovo sistema di allerte è basato sull’intelligenza artificiale

Algoritmo addestrato tramite supercomputer

La principale novità è l’impiego di un algoritmo di deep learning, addestrato su un vasto set di dati meteorologici tramite i supercomputer del CSCS di Lugano. Questo modello, una volta addestrato, è in grado di generare previsioni rapide ed efficienti: ogni cinque minuti analizza i dati radar e dei fulmini sull’intero territorio svizzero, considerando anche la complessa topografia nazionale, e calcola la probabilità di eventi intensi nell’ora successiva. Il sistema rileva inoltre se un temporale si sta rafforzando, indebolendo o cambiando direzione.

Rispetto al sistema precedente, il nuovo algoritmo offre una maggiore affidabilità nell’individuazione dei temporali violenti, riduce il numero di falsi allarmi e migliora i tempi di preallerta. Gli utenti dell’app MeteoSwiss e del sito MeteoSvizzera possono così beneficiare di allerte più puntuali e localizzate.