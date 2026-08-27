Ritorno a scuola: i consigli per un tragitto più sicuro

Secondo il Dipartimento, ci sono poi alcune semplici regole che anche i più piccoli possono seguire per muoversi in maggiore sicurezza: non correre o giocare durante il tragitto, né sulla strada né sul marciapiede; camminare sempre sul marciapiede e, dove questo è assente, sul lato della carreggiata; indossare abiti chiari ed elementi riflettenti per rendersi più visibili, soprattutto durante il periodo invernale. Al momento di attraversare la strada è importante guardare e ascoltare con attenzione e, prima di procedere, assicurarsi di essere stati visti da chi è alla guida e che il veicolo sia completamente fermo.

A ricordare l'importanza di queste precauzioni sono anche i dati. Lo scorso anno, sulle strade ticinesi, 28 bambini sono rimasti coinvolti in incidenti della circolazione. «Numeri che ricordano di prestare particolare attenzione alla sicurezza dei più giovani, soprattutto nei comportamenti e nelle situazioni legate alla circolazione stradale» ha affermato il Dipartimento.