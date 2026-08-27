Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

Gli USA hanno promesso al Nepal aiuti con alloggi di emergenza, acqua potabile e altri beni di soccorso. In totale, l'aiuto per la catastrofe ammonta a 500.000 dollari USA (circa 430.000 euro), ha comunicato il Ministero degli Esteri.

Dall'estero sono giunte numerose espressioni di cordoglio. Il ministro degli Esteri federale Johann Wadephul (CDU) ha espresso su X la sua vicinanza alle persone colpite e ai soccorritori nella regione. Il cancelliere federale Friedrich Merz (CDU) ha segnalato al Nepal la disponibilità della Germania a fornire sostegno. Il segretario generale dell'ONU António Guterres ha promesso al governo nepalese aiuti da parte di squadre delle Nazioni Unite.