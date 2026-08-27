Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
Il numero dei dispersi dopo l'ondata di acqua, fango e detriti sull'Himalaya aumenta drammaticamente.
Il numero dei dispersi dopo l'ondata di acqua, fango e detriti sull'Himalaya aumenta drammaticamente.
KATMANDU - Dopo la violenta ondata di piena nella regione dell'Himalaya, secondo le autorità solo in Nepal il numero dei dispersi è salito a 826. In questo modo, il numero totale dei dispersi in Nepal e in Cina sale a oltre 1.300.
Sono invece 165 i corpi recuperati dalle autorità nepalesi dopo le devastanti alluvioni provocate dalle forti piogge nel distretto di Rasuwa e nelle aree circostanti. Lo ha riferito il National Emergency Operation Centre del ministero dell'Interno, citato da Nepal News.
Le vittime sono state recuperate in diversi distretti a valle: 65 a Chitwan, 27 a Dhading, 26 a Nawalparasi (Bardaghat Susta Purba), 20 a Gorkha, 12 a Nuwakot, nove a Tanahun, cinque a Nawalparasi (Bardaghat Susta Paschim) e due a Rasuwa.
Proseguono intanto le operazioni di ricerca per 826 persone ancora irrintracciabili. Tra loro figurano 85 membri delle forze di sicurezza: 44 dell'esercito nepalese, 28 della polizia e 13 della Armed Police Force. Sono inoltre 162 i residenti di Rasuwa e Nuwakot ancora irreperibili.
Particolarmente elevato il numero dei turisti di cui si sono perse le tracce: sono 579, di cui 466 stranieri e 113 nepalesi, secondo i dati del ministero dell'Interno riportati da Nepal News.
Finora i soccorritori hanno tratto in salvo 104 persone, principalmente nelle aree di Rasuwa, Nuwakot e Dhading. Le squadre di ricerca hanno ripreso le operazioni nelle prime ore di questa mattina.
Cosa è successo?
Mercoledì, enormi masse di fango e rocce nella regione montuosa tra Nepal e il sud-ovest del Tibet, lungo il fiume Bhotekoshi fino al Nepal centrale, hanno aperto una scia di devastazione. La piena ha trascinato via ponti, danneggiato dighe e fatto sprofondare case nel fango in pochi secondi, come hanno mostrato drammatiche riprese video. Il momento della catastrofe sembrava tratto da un film catastrofico.
Molti turisti tra i dispersi
Rimaneva nel frattempo incerto il destino dei numerosi turisti nepalesi e stranieri. Il Ministero degli Esteri aveva dichiarato su richiesta il giorno precedente di non avere conoscenza di cittadini tedeschi tra le persone coinvolte.
Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha parlato su X di un numero noto di cittadini australiani nella regione, il cui benessere si sta ora cercando di verificare. «Il Nepal è un paese in via di sviluppo. Non dispone delle risorse che sarebbero disponibili in Australia per un tale evento. Per questo motivo la raccolta di informazioni è difficile», lo hanno citato i media australiani. Secondo le informazioni del governo di Canberra, risultano comunque dispersi almeno 34 australiani.
Aiuti dall'estero promessi
Gli USA hanno promesso al Nepal aiuti con alloggi di emergenza, acqua potabile e altri beni di soccorso. In totale, l'aiuto per la catastrofe ammonta a 500.000 dollari USA (circa 430.000 euro), ha comunicato il Ministero degli Esteri.
Dall'estero sono giunte numerose espressioni di cordoglio. Il ministro degli Esteri federale Johann Wadephul (CDU) ha espresso su X la sua vicinanza alle persone colpite e ai soccorritori nella regione. Il cancelliere federale Friedrich Merz (CDU) ha segnalato al Nepal la disponibilità della Germania a fornire sostegno. Il segretario generale dell'ONU António Guterres ha promesso al governo nepalese aiuti da parte di squadre delle Nazioni Unite.
La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha promesso di mobilitare il sostegno europeo. Il servizio di osservazione della Terra Copernicus è stato attivato per la mappatura delle aree colpite, ha scritto su X.
Tra i dispersi, secondo quanto riferito dall'organizzazione turistica nepalese Nepal Tourism Board, vi erano anche statunitensi, indiani e britannici. La regione colpita è considerata una popolare area di trekking e meta di pellegrini buddisti e indù che, attraverso il Nepal, si recano al sacro monte Kailash in Tibet. Già un anno fa una grave piena nella zona aveva causato vittime e distrutto un ponte. Secondo i media nepalesi, allora, nel luglio 2025, nella parte alta del fiume Lhende in Tibet, un lago glaciale si era improvvisamente riversato nel fiume Bhotekoshi.
Ricerca della causa
Cosa abbia scatenato questa volta l'ondata di piena è ancora oggetto di indagine. Tuttavia, secondo le prime analisi delle immagini satellitari da parte dell'agenzia nepalese per la protezione civile, una valanga di ghiaccio avrebbe inizialmente bloccato un affluente del Bhotekoshi, che nasce nell'altopiano tibetano, come ha riportato la «Kathmandu Post». In questo modo si sarebbe formato un lago temporaneo, che poi avrebbe rotto gli argini. Un'ondata di acqua, ghiaccio e detriti avrebbe quindi avanzato verso valle nello stato himalayano.
L'osservatorio sismico statunitense USGS ha dichiarato che nella regione di confine con il Tibet sono state registrate scosse di magnitudo 5,2 a causa di una frana avvenuta al mattino (ora locale). In un primo momento si era pensato a un terremoto. Ulteriori analisi hanno però indicato che «l'energia sismica è stata invece generata da un crollo glaciale e da un flusso di detriti», ha comunicato l'USGS.