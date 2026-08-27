Cerca e trova immobili
Segnalaci
NEPAL/CINA

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

Il numero dei dispersi dopo l'ondata di acqua, fango e detriti sull'Himalaya aumenta drammaticamente.
Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
Imago
Fonte Sda Dpa
di Redazione
+2
Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
Il numero dei dispersi dopo l'ondata di acqua, fango e detriti sull'Himalaya aumenta drammaticamente.

KATMANDU - Dopo la violenta ondata di piena nella regione dell'Himalaya, secondo le autorità solo in Nepal il numero dei dispersi è salito a 826. In questo modo, il numero totale dei dispersi in Nepal e in Cina sale a oltre 1.300.

Sono invece 165 i corpi recuperati dalle autorità nepalesi dopo le devastanti alluvioni provocate dalle forti piogge nel distretto di Rasuwa e nelle aree circostanti. Lo ha riferito il National Emergency Operation Centre del ministero dell'Interno, citato da Nepal News.

Le vittime sono state recuperate in diversi distretti a valle: 65 a Chitwan, 27 a Dhading, 26 a Nawalparasi (Bardaghat Susta Purba), 20 a Gorkha, 12 a Nuwakot, nove a Tanahun, cinque a Nawalparasi (Bardaghat Susta Paschim) e due a Rasuwa.

Proseguono intanto le operazioni di ricerca per 826 persone ancora irrintracciabili. Tra loro figurano 85 membri delle forze di sicurezza: 44 dell'esercito nepalese, 28 della polizia e 13 della Armed Police Force. Sono inoltre 162 i residenti di Rasuwa e Nuwakot ancora irreperibili.

Particolarmente elevato il numero dei turisti di cui si sono perse le tracce: sono 579, di cui 466 stranieri e 113 nepalesi, secondo i dati del ministero dell'Interno riportati da Nepal News.

Finora i soccorritori hanno tratto in salvo 104 persone, principalmente nelle aree di Rasuwa, Nuwakot e Dhading. Le squadre di ricerca hanno ripreso le operazioni nelle prime ore di questa mattina.

Cosa è successo?

Mercoledì, enormi masse di fango e rocce nella regione montuosa tra Nepal e il sud-ovest del Tibet, lungo il fiume Bhotekoshi fino al Nepal centrale, hanno aperto una scia di devastazione. La piena ha trascinato via ponti, danneggiato dighe e fatto sprofondare case nel fango in pochi secondi, come hanno mostrato drammatiche riprese video. Il momento della catastrofe sembrava tratto da un film catastrofico.

Molti turisti tra i dispersi

Rimaneva nel frattempo incerto il destino dei numerosi turisti nepalesi e stranieri. Il Ministero degli Esteri aveva dichiarato su richiesta il giorno precedente di non avere conoscenza di cittadini tedeschi tra le persone coinvolte.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha parlato su X di un numero noto di cittadini australiani nella regione, il cui benessere si sta ora cercando di verificare. «Il Nepal è un paese in via di sviluppo. Non dispone delle risorse che sarebbero disponibili in Australia per un tale evento. Per questo motivo la raccolta di informazioni è difficile», lo hanno citato i media australiani. Secondo le informazioni del governo di Canberra, risultano comunque dispersi almeno 34 australiani.

NEPAL
Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

Aiuti dall'estero promessi

Gli USA hanno promesso al Nepal aiuti con alloggi di emergenza, acqua potabile e altri beni di soccorso. In totale, l'aiuto per la catastrofe ammonta a 500.000 dollari USA (circa 430.000 euro), ha comunicato il Ministero degli Esteri.

Dall'estero sono giunte numerose espressioni di cordoglio. Il ministro degli Esteri federale Johann Wadephul (CDU) ha espresso su X la sua vicinanza alle persone colpite e ai soccorritori nella regione. Il cancelliere federale Friedrich Merz (CDU) ha segnalato al Nepal la disponibilità della Germania a fornire sostegno. Il segretario generale dell'ONU António Guterres ha promesso al governo nepalese aiuti da parte di squadre delle Nazioni Unite.

La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha promesso di mobilitare il sostegno europeo. Il servizio di osservazione della Terra Copernicus è stato attivato per la mappatura delle aree colpite, ha scritto su X.

Tra i dispersi, secondo quanto riferito dall'organizzazione turistica nepalese Nepal Tourism Board, vi erano anche statunitensi, indiani e britannici. La regione colpita è considerata una popolare area di trekking e meta di pellegrini buddisti e indù che, attraverso il Nepal, si recano al sacro monte Kailash in Tibet. Già un anno fa una grave piena nella zona aveva causato vittime e distrutto un ponte. Secondo i media nepalesi, allora, nel luglio 2025, nella parte alta del fiume Lhende in Tibet, un lago glaciale si era improvvisamente riversato nel fiume Bhotekoshi.

Ricerca della causa

Cosa abbia scatenato questa volta l'ondata di piena è ancora oggetto di indagine. Tuttavia, secondo le prime analisi delle immagini satellitari da parte dell'agenzia nepalese per la protezione civile, una valanga di ghiaccio avrebbe inizialmente bloccato un affluente del Bhotekoshi, che nasce nell'altopiano tibetano, come ha riportato la «Kathmandu Post». In questo modo si sarebbe formato un lago temporaneo, che poi avrebbe rotto gli argini. Un'ondata di acqua, ghiaccio e detriti avrebbe quindi avanzato verso valle nello stato himalayano.

L'osservatorio sismico statunitense USGS ha dichiarato che nella regione di confine con il Tibet sono state registrate scosse di magnitudo 5,2 a causa di una frana avvenuta al mattino (ora locale). In un primo momento si era pensato a un terremoto. Ulteriori analisi hanno però indicato che «l'energia sismica è stata invece generata da un crollo glaciale e da un flusso di detriti», ha comunicato l'USGS.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alluvionecinadispersihimalayanepal
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
1 gior
19
58

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
50

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
1 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Dorme lassù ormai da mesi: il video
LIVE
LAVIZZARA
2 gior
4
53

Dorme lassù ormai da mesi: il video

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»
LIVE
MINNESOTA
2 gior
9
101

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)
LIVE
SVIZZERA
2 gior

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
1 gior
4

È morta Dolly Parton

Dopo il caso Rufus, pensioni per cani sotto esame: «Ecco come scegliere»
LIVE
CANTONE
3 gior
29
43

Dopo il caso Rufus, pensioni per cani sotto esame: «Ecco come scegliere»

La figlia chiede verità sulla morte della madre
LIVE
MELIDE
2 gior
41
98

La figlia chiede verità sulla morte della madre

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
17 ore
30
79

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
1 gior
99
215

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
12 ore
20

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

Torna la pioggia
LIVE
CANTONE
2 gior
11
38

Torna la pioggia

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
23 ore
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
23
77

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
20

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari
LIVE
BERNA
1 gior
3
36

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
1 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
20 ore
7
32

I prezzi della benzina tornano a scendere

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
19 ore

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
1 gior
37
97

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Dalla leggenda Agostini una lacrima per il ticinese morto in gara
LIVE
ISOLA DI MAN
2 gior

Dalla leggenda Agostini una lacrima per il ticinese morto in gara

Ecco come l'incarcerazione di Moretti potrebbe pesare sull'inchiesta del Constellation
LIVE
VALLESE
2 gior
16
31

Ecco come l'incarcerazione di Moretti potrebbe pesare sull'inchiesta del Constellation

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
1 gior
39
119

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
16 ore
16
103

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere
LIVE
ITALIA
1 gior
13
71

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»
LIVE
LUGANO
2 gior
47
66

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
1 gior
22
75

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni
LIVE
LUGANO
1 gior
4
18

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
19 ore

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
14 ore
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
1 gior
32

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

Meno stranieri facoltosi scelgono la tassazione fissa, ma in Ticino gli incassi volano
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
7
24

Meno stranieri facoltosi scelgono la tassazione fissa, ma in Ticino gli incassi volano

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
1 gior
12

È morto Fabio Grossi

Desirée non più tornata dalla ricreazione
LIVE
ZURIGO
2 gior

Desirée non più tornata dalla ricreazione

Cervelat gratis a Cresciano
LIVE
CRESCIANO
2 gior
16
33

Cervelat gratis a Cresciano

Malore e morte per un ex talento
LIVE
LIGA PORTUGAL
3 gior

Malore e morte per un ex talento

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
21 ore

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
14 ore

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

Violenze sulla moglie, arrestato Jacques Moretti
LIVE
VALLESE
3 gior
101
155

Violenze sulla moglie, arrestato Jacques Moretti

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
2
13

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?
LIVE
CALCIO
2 gior
11
26

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
91

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single

Gianni Morandi arriva a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
11
35

Gianni Morandi arriva a Locarno

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka
LIVE
TENNIS
2 gior
32
75

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka

Frontale in autostrada: quattro feriti, uno è grave
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
2

Frontale in autostrada: quattro feriti, uno è grave

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
10 ore
8
44

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Auto sulla folla dopo una lite
LIVE
FRANCIA
1 ora

Auto sulla folla dopo una lite

In migliaia a Ceuta contro la gestione della crisi migratoria
LIVE
SPAGNA
10 ore
1
9

In migliaia a Ceuta contro la gestione della crisi migratoria

Morsi da zanzare “viaggiatrici”, due dipendenti dell'aeroporto muoiono di malaria
LIVE
GERMANIA
14 ore
36

Morsi da zanzare “viaggiatrici”, due dipendenti dell'aeroporto muoiono di malaria

Meta accetta un accordo miliardario
LIVE
STATI UNITI
16 ore
8
16

Meta accetta un accordo miliardario

È morto Vittorio Frescobaldi, l'uomo che ha portato il vino toscano nel mondo
LIVE
ITALIA
17 ore
6

È morto Vittorio Frescobaldi, l'uomo che ha portato il vino toscano nel mondo

Bill Gates, i rischi dell'IA e quel «mi piace l'espressione "riserva umana"»
LIVE
STATI UNITI/CINA
17 ore
22

Bill Gates, i rischi dell'IA e quel «mi piace l'espressione "riserva umana"»

Elicottero precipita in Piemonte, due morti
LIVE
ITALIA
17 ore
2
11

Elicottero precipita in Piemonte, due morti

Volkswagen si prepara ai tagli... al management
LIVE
GERMANIA
19 ore
14

Volkswagen si prepara ai tagli... al management

Diversi dispersi e "gravi perdite" dopo una frana
LIVE
NEPAL
20 ore
10

Diversi dispersi e "gravi perdite" dopo una frana

Attacco con la spada in un liceo, c'è un secondo arresto
LIVE
SVEZIA
22 ore
4
5

Attacco con la spada in un liceo, c'è un secondo arresto