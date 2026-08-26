Morsi da zanzare “viaggiatrici”, due dipendenti dell'aeroporto muoiono di malaria
È successo a Francoforte a luglio e ad agosto ma la causa del decesso è stata identificata solo ora. La malaria aeroportuale, come viene chiamata, è nota ma non è ritenuta preoccupante.
FRANKFURT - A causa delle conseguenze di una malattia da malaria sono già morti due dipendenti all'aeroporto di Francoforte. Il primo decesso si è verificato già all'inizio di luglio, come ha comunicato l'Ufficio della sanità della città di Francoforte. Tuttavia, la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente.
Il secondo decesso è avvenuto in agosto ed è stato reso noto oggi dal gestore aeroportuale Fraport. La causa delle infezioni sarebbero zanzare provenienti da una zona malarica, che presumibilmente sono arrivate in Germania con l'aereo.
L'Ufficio della sanità di Francoforte ha comunicato che in totale sono stati colpiti sei dipendenti, che si sono infettati con la malaria tropica nell'ambito del loro lavoro – la variante più pericolosa della malattia. Secondo l'autorità, gli altri quattro infettati ora stanno bene, tutti sono stati curati.
«Il rischio per la popolazione di Francoforte è trascurabile»
A metà luglio, il Robert Koch-Institut (RKI) aveva inizialmente confermato un focolaio di un totale di quattro casi di malaria tra i dipendenti dell'aeroporto. «Le persone colpite si sono ammalate tra il 4 e il 6 luglio 2026», scrive il RKI nel suo «Bollettino epidemiologico». «Si presume che l'infezione sia stata trasmessa da una zanzara Anopheles infetta importata con l'aereo.»
Secondo quanto riferito dal gestore aeroportuale Fraport, sono state installate trappole per zanzare e alcune zanzare sono state catturate. Queste ora verranno analizzate in un laboratorio, ha detto il portavoce.
«Probabilmente la zanzara è già morta», ha dichiarato il direttore dell'Ufficio della sanità di Francoforte, Peter Tinnemann. «La probabilità che si diffonda da persona a persona non sussiste. Il rischio per la popolazione di Francoforte è trascurabile.»
Cos'è la malaria aeroportuale?
Secondo quanto riferito dal Ministero degli Affari Esteri, la malaria è una malattia potenzialmente letale trasmessa dalle zanzare. «Soprattutto nei gruppi a rischio, la malattia può portare a coma e morte. La protezione dalle punture di zanzara e l'assunzione di farmaci preventivi possono prevenire la malattia.»
Il RKI scrive che la malaria aeroportuale, «molto rara», si verifica quando una zanzara infetta viene importata in aereo o nel bagaglio. L'infezione avviene quindi sull'aereo, in aeroporto o nelle sue immediate vicinanze.
L'ultimo caso di questo tipo è stato documentato nel 2023 sempre all'aeroporto di Francoforte, scrive l'istituto. «I medici che assistono persone che lavorano negli aeroporti con collegamenti aerei intercontinentali (voli passeggeri e cargo) o che si trovano nelle loro immediate vicinanze dovrebbero, soprattutto in estate, in caso di febbre di origine sconosciuta e assenza di anamnesi di viaggio, prendere in considerazione anche una rara malaria aeroportuale.»
Anche la dottoressa dell'Ufficio della sanità di Francoforte, Regina Ellwanger Berry, ha sottolineato che la malaria aeroportuale è così rara da non rientrare tra le diagnosi differenziali abituali dei medici per persone senza anamnesi di viaggio. «La malaria è facilmente trattabile, se si sa che si tratta di malaria.»