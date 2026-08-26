Morsi da zanzare “viaggiatrici”, due dipendenti dell'aeroporto muoiono di malaria

L'Ufficio della sanità di Francoforte ha comunicato che in totale sono stati colpiti sei dipendenti, che si sono infettati con la malaria tropica nell'ambito del loro lavoro – la variante più pericolosa della malattia. Secondo l'autorità, gli altri quattro infettati ora stanno bene, tutti sono stati curati.

«Il rischio per la popolazione di Francoforte è trascurabile»

A metà luglio, il Robert Koch-Institut (RKI) aveva inizialmente confermato un focolaio di un totale di quattro casi di malaria tra i dipendenti dell'aeroporto. «Le persone colpite si sono ammalate tra il 4 e il 6 luglio 2026», scrive il RKI nel suo «Bollettino epidemiologico». «Si presume che l'infezione sia stata trasmessa da una zanzara Anopheles infetta importata con l'aereo.»