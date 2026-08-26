SVEZIA
Attacco con la spada in un liceo, c'è un secondo arresto
Nell'attacco, avvenuto venerdì scorso, è rimasta uccisa una ragazza di 17 anni
AFP
Fonte Ats Ans
Attacco con la spada in un liceo, c'è un secondo arresto
Nell'attacco, avvenuto venerdì scorso, è rimasta uccisa una ragazza di 17 anni
FAGERSTA - Una seconda persona è stata arrestata in seguito all'attacco con una spada avvenuto in un liceo lo scorso venerdì pomeriggio. Da un comunicato della procura si evince che la seconda persona è sospettata di concorso in omicidio e tentato omicidio.
Il giudice per le indagini preliminari ha tempo fino a mezzogiorno di domani per decidere se l'uomo verrà rimandato a giudizio o scagionato.
Nell'attacco nel liceo a Fagersta è morta una ragazza di 17 anni e tre adolescenti sono stati feriti, di cui due versano condizioni critiche. Uno dei ragazzini è stato trasferito per cure specializzate all'ospedale Karolinska di Stoccolma. Un 18enne, alunno della scuola, è accusato di omicidio e tentato omicidio ed è ora in carcere.
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