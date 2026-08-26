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Attacco con la spada in un liceo, c'è un secondo arresto

Nell'attacco, avvenuto venerdì scorso, è rimasta uccisa una ragazza di 17 anni
Attacco con la spada in un liceo, c'è un secondo arresto
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Attacco con la spada in un liceo, c'è un secondo arresto
Nell'attacco, avvenuto venerdì scorso, è rimasta uccisa una ragazza di 17 anni

FAGERSTA - Una seconda persona è stata arrestata in seguito all'attacco con una spada avvenuto in un liceo lo scorso venerdì pomeriggio. Da un comunicato della procura si evince che la seconda persona è sospettata di concorso in omicidio e tentato omicidio.

SVEZIA
Attacco con la spada, la vittima è una 17enne

Il giudice per le indagini preliminari ha tempo fino a mezzogiorno di domani per decidere se l'uomo verrà rimandato a giudizio o scagionato.

Nell'attacco nel liceo a Fagersta è morta una ragazza di 17 anni e tre adolescenti sono stati feriti, di cui due versano condizioni critiche. Uno dei ragazzini è stato trasferito per cure specializzate all'ospedale Karolinska di Stoccolma. Un 18enne, alunno della scuola, è accusato di omicidio e tentato omicidio ed è ora in carcere.

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