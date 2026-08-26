Robot umanoide da record: corre i 100 metri in 8,86 secondi

PECHINO - Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, in corso a Pechino. Lo riferisce Ccctv, secondo cui il risultato è stato ottenuto ieri sera nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. Tiangong Ultra ha poi fatto segnare 9,34 e 9,32 secondi nelle fasi precedenti, prima di fermare il cronometro a 8,86 secondi, oltre sette decimi sotto il record mondiale umano di 9,58 secondi stabilito da Usain Bolt.