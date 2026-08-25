In centinaia in piazza a Ceuta contro gestione crisi migranti

MADRID - Alcune centinaia di cittadini, al grido di 'Siamo stanchi' e "il governo ci ha abbandonati' sono scesi in piazza oggi a Ceuta per protestare contro la gestione della crisi migratoria, seguita agli ingressi in massa di fine luglio, e per chiedere "le deportazioni" dei migranti in Marocco, oltre alle dimissioni del delegato del governo, il prefetto Miguel Algel Perez Triano. La manifestazione, cominciata alle 16:30, alle 20:00 era ancora in corso, riferiscono i media locali, tra cui El Pueblo de Ceuta.