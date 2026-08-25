Allarme sui raccolti estivi, con il caldo giù del 14%

Una misura necessaria dopo che il Centro comune di ricerca della Commissione Ue ha certificato un peggioramento delle prospettive per le colture estive in gran parte dell'Europa occidentale e centrale, con riduzioni delle rese stimate fino al 14% sotto la media degli ultimi cinque anni. Il bollettino mensile parla di "gravi ripercussioni" soprattutto in Italia settentrionale e centrale, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale, dove criticità erano già emerse a luglio e che, da allora, "si sono intensificate" ed è probabile una "perdita di raccolto" a livello locale.

Stress termico e idrico comportano la progressiva perdita di fertilità dei terreni e un minore accumulo di biomassa. A preoccupare anche la produttività e disponibilità dei pascoli, sollevando timori per l'approvvigionamento di foraggio soprattutto in Europa occidentale e centrale. Condizioni climatiche più fresche e piovose previste in gran parte dell'Europa occidentale e centrale nelle prossime settimane potrebbero portare un "certo sollievo", ma, secondo il bollettino Ue, sarà tardi per compensare le perdite già subite.