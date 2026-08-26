Incendio in sala parto, morti almeno 14 neonati

«Accertare i fatti e determinare le cause dell'incendio»

Questa mattina le squadre di soccorso hanno dichiarato che l'incendio nell'ospedale di Islamabad è «adesso sotto controllo» e che i feriti sono stati trasferiti in terapia intensiva. Secondo Bbc, le autorità pachistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto «entro 24 ore» e «accertare i fatti e determinare le cause dell'incendio» in cui, secondo i diversi media, sono morti 14 neonati. Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine «immediata», riferisce sempre l'emittente britannica.