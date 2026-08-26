Incendio in sala parto, morti almeno 14 neonati
Le fiamme sarebbero state causate dal malfunzionamento di un condizionatore. Solo un piccolo sarebbe stato salvato.
ISLAMABAD - Almeno quattordici neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad. Lo riporta Times of India e altri media locali.
Secondo i funzionari del Pims, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 neonati, e solo uno è stato tratto in salvo, come riportato dall'emittente locale Geo News.
L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori.
Questi ultimi affermano di aver tratto in salvo almeno 19 persone dall'ospedale: dieci donne, sette bambini e due uomini.
«Accertare i fatti e determinare le cause dell'incendio»
Questa mattina le squadre di soccorso hanno dichiarato che l'incendio nell'ospedale di Islamabad è «adesso sotto controllo» e che i feriti sono stati trasferiti in terapia intensiva. Secondo Bbc, le autorità pachistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto «entro 24 ore» e «accertare i fatti e determinare le cause dell'incendio» in cui, secondo i diversi media, sono morti 14 neonati. Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine «immediata», riferisce sempre l'emittente britannica.